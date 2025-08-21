Qué sanciones arriesgan Independiente y la Universidad de Chile tras la brutal pelea entre hinchas
La Conmebol investiga los hechos violentos en Avellaneda y anticipa medidas ejemplares para Independiente y la U de Chile.
La brutal pelea en las tribunas del estadio Libertadores de América durante el partido entre Independiente y la Universidad de Chile por la Copa Sudamericana 2025 no solo generó conmoción en el continente, sino que también abrió la puerta a sanciones ejemplares por parte de la Conmebol.
El encuentro, que debía definir la serie de octavos de final, fue cancelado y el futuro de ambos equipos está en duda.
Cómo comenzaron los incidentes
Los incidentes comenzaron cuando hinchas del conjunto chileno arrojaron proyectiles desde la tribuna superior hacia el sector ocupado por simpatizantes locales. La violencia escaló rápidamente: se lanzaron piedras, caños, bengalas, butacas e incluso inodoros, en medio de una evidente falta de medidas de seguridad y de personal destinado a prevenir el descontrol.
Sin embargo, la respuesta de la barra brava de Independiente agravó la situación con escenas de extrema violencia, que incluyeron golpizas, humillaciones y heridos de gravedad. Para la Conmebol, lo ocurrido constituye una falta gravísima a las normas de seguridad y de integridad deportiva.
Qué sanciones arriesgan Independiente y la U de Chile
El Reglamento Disciplinario del organismo contempla sanciones que van desde multas económicas y clausura de estadios hasta la descalificación de los clubes implicados en competiciones en curso. Al tratarse de un partido cancelado y no suspendido, no se reanudará, lo que aumenta la posibilidad de que ambos equipos sean eliminados de la Copa.
El Reglamento Disciplinario de la Conmebol indica en su artículo 18:
a) Advertencia.
b) Reprensión, amonestación o apercibimiento.
c) Multa económica, que nunca será inferior a CIEN DÓLARES AMERICANOS (USD 100) ni superior a CUATROCIENTOS MIL DÓLARES AMERICANOS (USD 400.000).
d) Anulación del resultado de un partido.
e) Repetición de un partido.
f) Deducción de puntos.
g) Determinación del resultado de un partido.
h) Obligación de jugar un partido a puerta cerrada.
i) Cierre total o parcial del estadio.
j) Prohibición de jugar un partido en un estadio determinado.
k) Obligación de jugar un partido en un tercer país.
l) Descalificación de competiciones en curso y/o exclusión de futuras competiciones.
m) Retirada de un título o premio.
n) Retirada de licencia.
o) Prohibición de venta y/o compra de boletos.
El comunicado de la Conmebol
En su comunicado oficial, la Conmebol confirmó la cancelación definitiva del encuentro y trasladó el caso a sus órganos judiciales, que serán los encargados de determinar las sanciones. Tanto Independiente como la U de Chile manifestaron en redes sociales su rechazo a la violencia y aseguraron que lo más importante es la recuperación de los hinchas afectados.