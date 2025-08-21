Qué sanciones arriesgan Independiente y la Universidad de Chile tras la brutal pelea entre hinchas

La Conmebol investiga los hechos violentos en Avellaneda y anticipa medidas ejemplares para Independiente y la U de Chile.

La brutal pelea entre hinchas podría dejar a Independiente y a la U de Chile fuera de la Copa.

La brutal pelea en las tribunas del estadio Libertadores de América durante el partido entre Independiente y la Universidad de Chile por la Copa Sudamericana 2025 no solo generó conmoción en el continente, sino que también abrió la puerta a sanciones ejemplares por parte de la Conmebol.

El encuentro, que debía definir la serie de octavos de final, fue cancelado y el futuro de ambos equipos está en duda.

independiente universidad de chile incidentes 2 El partido entre Independiente y la U de Chile no se reanudará. EFE Cómo comenzaron los incidentes Los incidentes comenzaron cuando hinchas del conjunto chileno arrojaron proyectiles desde la tribuna superior hacia el sector ocupado por simpatizantes locales. La violencia escaló rápidamente: se lanzaron piedras, caños, bengalas, butacas e incluso inodoros, en medio de una evidente falta de medidas de seguridad y de personal destinado a prevenir el descontrol.

Cae al vacío el hincha de la U de Chile en incidentes con Independiente Sin embargo, la respuesta de la barra brava de Independiente agravó la situación con escenas de extrema violencia, que incluyeron golpizas, humillaciones y heridos de gravedad. Para la Conmebol, lo ocurrido constituye una falta gravísima a las normas de seguridad y de integridad deportiva.

Qué sanciones arriesgan Independiente y la U de Chile El Reglamento Disciplinario del organismo contempla sanciones que van desde multas económicas y clausura de estadios hasta la descalificación de los clubes implicados en competiciones en curso. Al tratarse de un partido cancelado y no suspendido, no se reanudará, lo que aumenta la posibilidad de que ambos equipos sean eliminados de la Copa.