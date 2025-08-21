Conmebol canceló el partido entre Independiente y la U. de Chile: ¿descalifican a los dos equipos de la Sudamericana?

Conmebol dio por cancelado el partido en Avellaneda tras los gravísimos incidentes: el caso ya está en manos del Tribunal Disciplinario.

En una noche que terminó en tragedia futbolera, el partido entre Independiente y Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana fue cancelado por la Conmebol. La violencia en las tribunas del Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini obligó a detener el juego a los 3 minutos del segundo tiempo, cuando el marcador estaba 1-1 y el global favorecía 2-1 al conjunto trasandino.

Los incidentes comenzaron en la tribuna Pavoni, donde hinchas chilenos y del Rojo protagonizaron una batalla campal. Volaron piedras, botellas, palos, hubo butacas prendidas fuego y la brutalidad dejó como saldo a decenas de heridos, en su mayoría hinchas de la U. Las imágenes que circularon en redes sociales mostraron la magnitud del desastre.

Oficial: Conmebol dio por cancelado el partido en Avellaneda Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Sudamericana/status/1958361110433681809&partner=&hide_thread=false Partido cancelado entre Independiente y Universidad de Chile. pic.twitter.com/hXB1PCPuoe — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) August 21, 2025 Horas después, la Conmebol emitió un comunicado oficial en el que anunció la cancelación definitiva del encuentro. “Por la presente informamos que, en función a la falta de garantías de seguridad por parte del club local y de las autoridades locales de seguridad que garanticen la continuación del partido entre Independiente (ARG) x Universidad de Chile (CHI) por la Octavos de Final de la CONMEBOL Sudamericana 2025, dicho encuentro queda cancelado”, expresó el organismo.

La Confederación fue más allá y aclaró que el caso queda en manos de sus órganos judiciales: “Teniendo en cuenta que se ha cumplido con lo establecido en el Manual de Clubes para situaciones similares, sin que la situación se haya subsanado, se procede la cancelación del partido y el caso será derivado a los Órganos Judiciales de la CONMEBOL para futuras determinaciones. Toda la información de los hechos ocurridos dentro y fuera del estadio será enviada a la Comisión Disciplinaria”.

El antecedentes más cercano en la Copa Libertadores Los hinchas de Colo-Colo ingresaron a la cancha y los jugadores de Fortaleza la abandonaron. Foto: EFE El antecedente: en abril pasado, la Comisión Disciplinaria de la Conmebol le dio por perdido a Colo Colo el partido por los graves incidentes frente a Fortaleza. Foto: EFE El futuro del cruce ahora es una incógnita. No está claro si la Conmebol decidirá otorgarle los puntos a Universidad de Chile, ordenar la reanudación del partido o incluso aplicar una sanción ejemplar que deje afuera a ambos equipos. Los antecedentes invitan a la cautela: en abril de 2025, un partido entre Colo Colo y Fortaleza en el Monumental también fue suspendido por incidentes violentos y terminó bajo resolución disciplinaria.