"Andá a buscarlos" y "la barra tiene miedo": los cantitos de los hinchas de Independiente a su barra brava que terminaron en barbarie

Mientras los hinchas de la Universidad de Chile arrojaban proyectiles contra los espectadores locales, simpatizantes del Rojo le reclamaron a su propia barra brava que fuera a buscar a los visitantes. Y fueron, nomás. Más violencia y caos en Avellaneda.

Noche caliente en Avellaneda: los hinchas del Rojo apuntaron contra su propia barra en medio del escándalo ante la U de Chile.

El partido entre Independiente y Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana se suspendió en el comienzo del segundo tiempo por los gravísimos incidentes en la tribuna Pavoni del Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini.

Todo comenzó cuando los hinchas visitantes arrojaron proyectiles desde la parte alta hacia la baja, donde estaban los del Rojo, y varias personas resultaron heridas. En medio del caos, también se prendieron fuego butacas y volaron piedras y botellas al sector local.

Los inéditos cantitos de los hinchas de Independiente a su barra El cantito de los plateistas de Independiente a la barra El cantito de los plateistas de Independiente a la barra @calderadiablo Ante ese escenario, se vivió una situación inédita: desde la platea de Independiente comenzaron a cantar contra su propia barra. “Andá a buscarlos, la p... que te parió” y “la barra tiene miedo”, fueron los inéditos cantitos que se escucharon con fuerza. Fue el preludio de la barbarie después de la barbarie...

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/barras_latam/status/1958351238510387204?t=0PQ09j2NCmLc0VUwco2dhA&partner=&hide_thread=false "LA BARRA TIENE MIEDO"



El cantico de los hinchas del Rojo para Los Dueños De Avellaneda pic.twitter.com/97NlKTfscR — BARRAS DEL MUNDO (@Barras_LATAM) August 21, 2025 La reacción no tardó: después de los cantitos, integrantes de la barra brava fueron hacia la tribuna visitante, donde quedaban unos 30 hinchas de la U. de Chile. Los acorralaron contra la reja y la desesperación fue tal que varios chilenos terminaron arrojándose desde la tribuna para escapar de las agresiones.