Néstor Grindetti exculpó a la barra de Independiente y pidió sanción para la U. de Chile

Néstor Grindetti habló de lo sucedido en Avellaneda, desligó a la barra brava del Rojo y anticipó que Independiente irá a fondo para defenderse en la Conmebol.

El presidente del Rojo, Néstor Grindetti, afirmó que defenderá al club y negó responsabilidad de Independiente en los incidentes. Foto: captura de TV.

“Hay un claro responsable, es evidente, y lo vamos a estar defendiendo. Creo que corresponde claramente una sanción al club chileno y una liberación de las responsabilidades de Independiente”, señaló Grindetti, dejando en claro que buscará exculpar al Rojo de cualquier sanción disciplinaria.

La palabra de Grindetti sobre los graves incidentes en Independiente-U. de Chile La palabra de Grindetti sobre los graves incidentes en Independiente-U. de Chile El presidente también dio detalles sobre las consecuencias inmediatas de los incidentes: “Recién hablé con la policía y me confirmaron que había noventa detenidos que son hinchas de la U de chile, algunos heridos leves y un par de internados sin riesgo en el Hospital Aráoz Alfaro”.

Grindetti defendió el operativo de seguridad, afirmó que "las prevenciones que se tomaron eran las lógicas" y manifestó que las entradas que le dieron a la Universidad de Chile fueron las convenidas con Conmebol.

Por último, Grindetti anticipó que viajarán a Paraguay en caso de ser necesario: “Nosotros ahora tenemos que esperar un informe de Conmebol, y sobre eso defenderemos la posición de Independiente en todas las instancias que correspondan. Hay un claro responsable acá, que es el simpatizante de la U de Chile”.