La reacción del presidente chileno, Gabriel Boric, tras los graves incidentes en Avellaneda: "Nada justifica un..."

Gabriel Boric repudió los incidentes en Avellaneda y pidió garantizar la atención a los hinchas chilenos.

Boric instruyó a su embajador en Argentina para asistir personalmente a los chilenos hospitalizados y a los que permanecen detenidos.

Tras la violencia desatada en el estadio Libertadores de América, durante el encuentro entre Independiente y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana, el Gobierno de Chile manifestó su preocupación por la situación de los hinchas afectados. El presidente Gabriel Boric repudió los incidentes y afirmó que la prioridad oficial es garantizar la atención médica de los heridos y el respeto a los derechos de los detenidos.

Qué dijo Boric tras los graves incidentes en Avellaneda “Lo sucedido en Avellaneda entre las hinchadas de Independiente y Universidad de Chile está mal en demasiados sentidos, desde la violencia en las barras hasta la evidente irresponsabilidad en la organización. La justicia deberá determinar los responsables”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

En este contexto, indicó, contundente "Y no, nada justifica un linchamiento. Nada".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GabrielBoric/status/1958376692654715283&partner=&hide_thread=false Lo sucedido en Avellaneda entre las hinchadas de Independiente y Universidad de Chile está mal en demasiados sentidos, desde la violencia en las barras hasta la evidente irresponsabilidad en la organización. La justicia deberá determinar los responsables.



Ahora nuestra… — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) August 21, 2025 Boric precisó además que su administración trabaja de manera conjunta con la Embajada de Chile en Argentina, el Consulado, la Cancillería y el Ministerio del Interior. En ese marco, informó que encomendó al embajador José Antonio Viera Gallo acudir personalmente a la comisaría donde se encuentran los detenidos y al hospital donde permanecen internados hinchas chilenos con heridas de arma blanca.

El violento episodio, que obligó a suspender el partido cuando estaba 1-1, dejó un saldo de dos heridos graves y 90 hinchas de la U. de Chile detenidos. Las imágenes de la caída de un simpatizante desde la tribuna y las críticas al operativo de seguridad profundizaron el escándalo internacional.