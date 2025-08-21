River recibe a Libertad de Paraguay en el Monumental por la revancha de octavos: hora y cómo ver en vivo

Luego de la igualdad 0-0 en Asunción, River busca hacerse fuerte en casa contra Libertad parea asegurarse la clasificación a cuartos de final.

El encuentro se llevará a cabo a partir de las 21:30 en el Monumental con el uruguayo Andrés Matonte, como árbitro principal, mientras que en el VAR estará su compatriota Cristhian Ferreyra. El partido se podrá ver a través de Telefe, Fox Sports y Disney +.

Cómo llega River a la revancha ante Libertad Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RiverPlate/status/1957873087686627678&partner=&hide_thread=false pic.twitter.com/mhfEGTuyUs — River Plate (@RiverPlate) August 19, 2025 El Millonario viene de conseguir un gran triunfo por 4-2 ante Godoy Cruz, en un encuentro lleno de emociones correspondiente a la quinta fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, competición en la que lidera en la Zona B con 11 puntos.

Luego de un inicio de año complicado en el que no encontraba regularidad, el equipo dirigido por Marcelo Gallardo empezó a cosechar muy buenos resultados y prueba de ello es que, en los últimos 28 partidos, solo perdió en tiempo reglamentario frente al Inter de Milán por el Mundial de Clubes.

En lo que respecta a la serie ante Libertad, en la ida consiguió un valioso empate sin goles, en un partido que se pudo haber inclinado para cualquiera de los dos equipos. De todas maneras, en el Monumental tendrá que levantar mucho el nivel para evitar terminar sufriendo.