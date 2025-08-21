River recibe a Libertad de Paraguay en el Monumental por la revancha de octavos: hora y cómo ver en vivo
Luego de la igualdad 0-0 en Asunción, River busca hacerse fuerte en casa contra Libertad parea asegurarse la clasificación a cuartos de final.
River Plate recibirá esta noche a Libertad de Paraguay, con el objetivo de destrabar la serie de octavos de final ante su gente y conseguir la clasificación a los cuartos de la Copa Libertadores tras el empate sin goles en la ida en Asunción.
El encuentro se llevará a cabo a partir de las 21:30 en el Monumental con el uruguayo Andrés Matonte, como árbitro principal, mientras que en el VAR estará su compatriota Cristhian Ferreyra. El partido se podrá ver a través de Telefe, Fox Sports y Disney +.
Cómo llega River a la revancha ante Libertad
El Millonario viene de conseguir un gran triunfo por 4-2 ante Godoy Cruz, en un encuentro lleno de emociones correspondiente a la quinta fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, competición en la que lidera en la Zona B con 11 puntos.
Luego de un inicio de año complicado en el que no encontraba regularidad, el equipo dirigido por Marcelo Gallardo empezó a cosechar muy buenos resultados y prueba de ello es que, en los últimos 28 partidos, solo perdió en tiempo reglamentario frente al Inter de Milán por el Mundial de Clubes.
En lo que respecta a la serie ante Libertad, en la ida consiguió un valioso empate sin goles, en un partido que se pudo haber inclinado para cualquiera de los dos equipos. De todas maneras, en el Monumental tendrá que levantar mucho el nivel para evitar terminar sufriendo.
El Gumarelo, por su parte, terminó segundo en el Grupo D solo por detrás de San Pablo de Brasil y quiere dar la gran sorpresa para meterse en los cuartos de final de la Libertadores por primera vez desde 2020, edición en la que fue eliminado por Palmeiras de Brasil.
Probables formaciones
River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Matías Galarza, Ignacio Fernández; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.
Libertad: Martín Silva; Iván Ramírez, Néstor Giménez, Diego Viera, Robert Rojas; Álvaro Campuzano, Lucas Sanabria; Hugo Fernández, Iván Franco, Lorenzo Melgarejo; Gustavo Aguilar. DT: Sergio Aquino.
Estadio: Monumental
Árbitro: Andrés Matonte (URU)
VAR: Cristhian Ferreyra (URU)
Hora: 21:30
TV: Telefe, Fox Sports y Disney+