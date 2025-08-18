Atento, River: Germán Pezzella fue operado con éxito y ya piensa en la recuperación

Germán Pezzella, central de la Selección argentina y River, pasó por el quirófano: estará entre seis y ocho meses afuera de las canchas.

Germán Pezzella fue intervenido con éxito y ya piensa en el regreso. Foto: Prensa River

El defensor central de River, Germán Pezzella, fue operado con éxito este lunes luego de sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en el duelo ante Independiente, válido por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025.

Tras sobreponerse con éxito a la cirugía, el campeón del mundo con la Selección argentina en Qatar 2022 comenzó el periodo de recuperación, el cual le demandaría entre seis y ocho meses.

El tratamiento para poder regresar a las canchas en óptimas condiciones incluiría una inmovilización de la zona afectada, varias sesiones de kinesiología y ejercicios para fortalecer el músculo.

El posteo de Germán Pezzella tras la operación A través de una historia desde su cuenta oficial de Instagram, Pezzella escribió: “Ya operado, salió todo muy bien. Gracias a todo el cuerpo médico del club por cuidarme en este momento”, acompañado de una imagen con un mate y un termo con el escudo de River, de la “Albiceleste” y el trofeo del Mundial.

Pezzella historia Si bien la lesión del zaguero de 34 años abrió una ventana para que el conjunto millonario pueda buscar un fichaje dentro del fútbol argentino, desde el entorno de La Banda no estarían interesados en contar con dicha oportunidad.