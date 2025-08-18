Un referente colgado por Gallardo en River se va a jugar a un potencial rival en la Libertadores: hay acuerdo

Uno de los jugadores borrados por Gallardo que aún no había resuelto su situación, finalmente se irá de River para jugar en otro equipo hasta diciembre de 2026.

Después de un flojo 2024 y un irregular primer semestre del 2025, que incluyó una decepcionante actuación en el Mundial de Clubes, Marcelo Gallardo entendió que había que hacer una importante limpieza de plantel en River Plate. En ese sentido, hubo una serie de jugadores a los que les adelantó que no serían más tenidos en cuenta.

Algunos de ellos ya se fueron en los últimos meses, como Adam Bareiro a Fortaleza, Leandro González Pirez a Estudiantes, Gonzalo Tapia a San Pablo, Matías Rojas a Portland y Rodrigo Aliendro a Vélez Sarsfield. A este último, otro de los futbolistas cuya situación aún estaba por definir finalmente lo acompañará para vestir la camiseta de la V Azulada.

Manuel Lanzini será nuevo jugador de Vélez Manuel Lanzini Lanzini no jugó en lo que va del segundo semestre en River. River Plate Se trata de Manuel Lanzini, por quien el Fortín había expresado sus deseos de incorporarlo, teniendo la posibilidad de seguir fichando jugadores fuera de término por ventas al exterior. Las negociaciones avanzaron de manera veloz, sin trabas, y ya se habría llegado a un acuerdo entre ambas instituciones, el cual debería anunciarse pronto de manera oficial.

Para el equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto será un gran refuerzo en su lucha por terminar de despegarse de los últimos puestos y seguir peleando en los playoffs de Copa Libertadores. En Núñez, donde siempre mantuvieron una buena relación con el volante de 32 años, buscaban facilitarle la salida y habrían aceptado el traspaso por un resarcimiento aún no especificado. El nuevo vínculo se extendería hasta diciembre del 2026.