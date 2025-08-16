Bombazo: tras sumar a Aliendro, Vélez va por otro marginado por Marcelo Gallardo en River Plate

Vélez no se detiene en el mercado de pases y está a un paso de cerrar a un refuerzo estelar para el mediocampo.

Guillermo Barros Schelotto ya dio el visto bueno para incorporar a un futbolista de jerarquía que River descartó hace unos meses. Foto: @Velez y Paladar Negro

El mercado de pases de Vélez Sarsfield fue un torbellino en las últimas semanas. Con las bajas de Valentín Gómez, Álvaro Montoro y Damián Fernández, el club de Liniers salió fuerte al mercado y ya sumó a Lisandro Magallán, Diego Valdés, Rodrigo Aliendro y al arquero Álvaro Montero. Pero ahora, el Fortín va por otra incorporación de peso.

Se trata de un futbolista que fue marginado por Marcelo Gallardo en River Plate y no volverá a jugar en el Millonario. Ante ese escenario, y tras el visto bueno de Guillermo Barros Schelotto, Vélez inició charlas para quedarse con el talentoso mediocampista.

El ex River Plate que podría convertirse en refuerzo estrella de Vélez Manuel Lanzini está dispuesto a sumarse: aceptó bajar sus pretensiones salariales y valora seguir viviendo en Buenos Aires, algo que facilitaría su continuidad en Vélez sin alterar sus planes personales. El pase podría cerrarse en las próximas horas, siempre y cuando el futbolista logre su desvinculación formal de River.

Manuel Lanzini ¿Manuel Lanzini cambia Núñez por Liniers? El ex River podría convertirse en refuerzo estrella de Vélez. @manulanzini La operación es posible porque, tras la salida de Valentín Gómez a Betis una vez cerrado el libro de pases, el Fortín quedó habilitado a sumar un refuerzo extra. De concretarse, Lanzini se sumaría a la lista de ex River que ya pasaron por Vélez en los últimos años, como Emanuel Mammana, Elías Gómez, Braian Romero, Tomás Galván y ahora Rodrigo Aliendro.