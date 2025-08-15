La Fórmula 1 analizó el rendimiento de los novatos y Franco Colapinto quedó bajo la lupa

Cómo fue el desempeño de Franco Colapinto, Jack Dookan y el resto de los “rookies” en la primera parte del año.

En la primera mitad de la temporada 2025, varios pilotos debutantes destacaron en la Fórmula 1, y la categoría aprovechó el receso de verano para analizar su rendimiento. Entre ellos figura Franco Colapinto, quien reemplazó a Jack Doohan en Alpine con mucha expectativa, tuvo un desempeño marcado por obstáculos fuera y dentro de la pista.

La evaluación, realizada por Alex Jacques —comentarista principal de F1 TV y especialista en Fórmula 2—, destaca que el segundo asiento de Alpine ha sido un desafío en sí mismo durante todo el año. Doohan, que comenzó como titular, enfrentó dos accidentes importantes en Melbourne y Suzuka, y apenas logró superar a Pierre Gasly en clasificación por primera vez en Miami antes de ser reemplazado.

El análisis sobre el rendimiento de Franco Colapinto Para Colapinto, el contexto no fue más sencillo. El argentino se incorporó sin haber participado en los ensayos de pretemporada con el nuevo monoplaza, algo que, según el análisis, condiciona la adaptación de cualquier piloto, especialmente en un equipo con un ingeniero de carrera nuevo en su rol. En el análisis publicado en la página oficial de la F1 se nombran ejemplos similares, como el difícil paso de Gasly por Red Bull en 2019 o el de Liam Lawson en 2025, para ilustrar lo complejo que resulta este escenario.

Pese a ello, Colapinto logró igualar el mejor resultado de Doohan —un 13º puesto— y, en ocasiones, incluso superó a Gasly en clasificación, un dato relevante considerando que el francés ha alcanzado la Q3 en siete oportunidades con un auto que no ha tenido un buen ritmo en la primera parte del año.

El punto clave de cara a la segunda mitad de la temporada será su regreso a circuitos que conoce de la campaña anterior, lo que podría darle la oportunidad de optimizar su rendimiento los sábados. La F1 señala que, si mejora su ritmo en clasificación, Colapinto tendría opciones reales de pelear por sus primeros puntos como piloto de Alpine antes de fin de año.