El motivo por el que Franco Colapinto podría tener asegurado su asiento en Alpine para el 2026

La Fórmula 1 atraviesa su receso de verano europeo y, aunque las pistas están en silencio hasta el Gran Premio de Países Bajos, los rumores sobre el futuro de varios pilotos no se detienen. Entre ellos, Franco Colapinto aparece en el centro de la escena por una posible continuidad en Alpine para 2026.

Mientras disfruta de algunos días de descanso combinados con preparación física y actividades recreativas, el oriundo de Pilar sigue captando la atención de medios europeos. El debate gira en torno a si permanecerá en la escudería francesa o si dará un giro a su carrera en otra categoría internacional.

El periodista británico Nate Saunders, de ESPN Gran Bretaña, analizó los movimientos que Alpine podría realizar y mencionó que Colapinto podría ser reemplazado en 2026. Entre las alternativas, citó a Valtteri Bottas, vinculado a Mercedes, aunque su posible llegada dependería de si el finlandés es finalmente llamado por Cadillac.

Otra opción que aparece en el radar es Paul Aron, actual piloto reserva del equipo galo, quien, según Saunders, podría tener la oportunidad de competir hacia el final de la temporada. Sin embargo, el argentino también tendría argumentos para seguir en la estructura con sede en Enstone.

De acuerdo con el periodista, fuentes cercanas a Alpine afirmaron antes del receso que Colapinto podría continuar en 2026 “sin depender de su rendimiento”, gracias al sólido respaldo económico que recibe de una importante cartera de patrocinadores. Ese apoyo financiero sería clave para mantener su asiento, incluso en un contexto competitivo y cambiante como el de la Fórmula 1 .

No obstante, el panorama no es del todo estable. El sitio neerlandés Fórmula 1 Magazine sugirió que los representantes de Colapinto ya analizan alternativas fuera de la F1, como la IndyCar o el Campeonato Mundial de Resistencia (WEC). De concretarse, el bonaerense daría un paso importante hacia otras categorías de alto nivel, aunque por ahora su destino sigue siendo un misterio.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

El regreso de Franco Colapinto a la pista será el viernes 29 de agosto, cuando se inicie la actividad del Gran Premio de Países Bajos en Zandvoort, su próxima oportunidad para reivindicarse.

La carrera será el domingo 31 a las 10 de la mañana (hora argentina), y marcará el inicio de una seguidilla decisiva en su calendario: Italia, Azerbaiyán, Singapur, Estados Unidos, Qatar y Abu Dabi serán las próximas paradas.