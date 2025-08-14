¿Guiño para la continuidad de Franco Colapinto? El emotivo video que le dedicó Alpine: "Los sueños se cumplen"

En pleno receso, Alpine tuvo un gesto con Franco Colapinto que muchos interpretaron como una puerta abierta a confirmar la butaca para 2026.

En medio de un presente complicado, un "mimo" de Alpine para Franco Colapinto.

La Fórmula 1 atraviesa su tradicional receso de verano europeo tras el Gran Premio de Hungría, lo que significa un alto en la actividad hasta fines de agosto, cuando la categoría retome la acción en Zandvoort para el Gran Premio de Países Bajos. En este contexto, Alpine aprovechó la pausa para dedicar un emotivo gesto a Franco Colapinto.

La escudería francesa compartió en redes sociales un tierno video que recorre el crecimiento del joven piloto argentino, acompañado por dos momentos cargados de emoción y la frase: "¡Los sueños se cumplen. Sigamos soñando!". La publicación generó una gran respuesta entre los fanáticos, que siguen de cerca la adaptación del pilarense a su primera temporada en la máxima categoría.

Mirá el emotivo video que compartió Alpine El conmovedor video de Alpine para Franco Colapinto En la última fecha, disputada el 3 de agosto en Hungaroring, Lando Norris se quedó con su quinta victoria de 2025, manteniendo una cerrada lucha por el campeonato con su compañero en McLaren, Oscar Piastri. El australiano lidera con 284 puntos, apenas nueve más que el británico.

Franco Colapinto y su presente en la Fórmula 1 Franco Colapinto, en cambio, tuvo un fin de semana complicado. Tras clasificar en la 14ª posición -uno de sus mejores resultados del año-, su carrera se vio condicionada por una mala salida y, sobre todo, por dos paradas en boxes que sumaron cerca de 20 segundos extra, relegándolo al 18º lugar final.

Luego del Gran Premio, el argentino permaneció en Hungría para participar en los ensayos de neumáticos Pirelli con vistas a 2026. Allí, sufrió un fuerte accidente al perder el control de su Alpine A525 en la curva 11, sin consecuencias físicas, pero que obligó a detener su participación en la prueba.