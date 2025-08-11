El importante reconocimiento de la Fórmula 1 para Franco Colapinto y el récord que podría alcanzar

Franco Colapinto entró un histórico Top 5 de pilotos argentinos y podría escalar más posiciones antes de fin de año.

La Fórmula 1 reconoció a Franco Colapinto y lo incluyó en un histórico Top 5.

En medio del parate obligatorio de la Fórmula 1 y con la mira puesta en el Gran Premio de Holanda del 29 de agosto, el pilarense Franco Colapinto recibió un reconocimiento especial por parte de la organización de la Máxima.

A través de sus redes sociales, la F1 publicó un ranking de pilotos argentinos con más vueltas completadas en la historia, en el que el joven de Alpine ocupa el quinto lugar con 853 giros, lo que lo ubica entre los cinco argentinos con mayor recorrido en la historia de la categoría.

Franco Colapinto ya está en el Top 5 histórico de la F1 entre los argentinos El posteo de la cuenta oficial de la Fórmula 1 en Instagram El posteo de la cuenta oficial de la Fórmula 1 en Instagram. Foto: @F1/IG La lista está encabezada por Carlos Reutemann (6986), seguido por Juan Manuel Fangio (3022), José Froilán González (1296) y Gastón Mazzacane (1057). Inmediatamente detrás, aparece Colapinto, quien superó a Roberto Mieres (790) y continúa sumando en cada fecha.

El salto se produjo tras el GP de Hungría, donde completó 70 vueltas pese a un incidente en boxes que lo relegó al 18° puesto.