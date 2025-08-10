La confesión de Carlos Sainz sobre cómo se quedó con la butaca de Franco Colapinto en Williams

Carlos Sainz reveló cómo pasó de preparar su continuidad en Ferrari a ocupar la butaca que era de Franco Colapinto en Williams.

El piloto de Williams Carlos Sainz durante el último Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1.

Carlos Sainz vive un nuevo capítulo en su carrera en la Fórmula 1, ahora vestido de azul y blanco en Williams, ocupando el asiento que hasta la temporada pasada pertenecía al argentino Franco Colapinto. Lo hizo tras un final abrupto y sorpresivo con Ferrari, que lo dejó sin lugar a principios de 2024 para apostar por Lewis Hamilton en 2025.

“Nunca sospeché nada. Siempre me decían que solo faltaban detalles y que sería un contrato fácil de cerrar. Fue un shock. Pasé de pensar que seguiría en Ferrari a estar fuera. Me costó una semana asimilarlo”, confesó Sainz en el podcast High Performance.

Carlos Sainz habló sobre cómo reemplazó a Franco Colapinto en Williams El español admitió que tanteó opciones en Mercedes y Red Bull, pero enseguida entendió que las chances eran mínimas. En ese momento apareció el llamado clave: James Vowles, jefe de equipo de Williams, le propuso ser el líder del proyecto a largo plazo, con 2026 como año bisagra y la meta de volver a ganar carreras entre 2027 y 2028. “Agradecí mucho esa sinceridad. Venía de un equipo donde me decían una cosa y luego hacían otra”, lanzó, en clara alusión a Ferrari.

Carlos Sainz Williams 2025 Carlos Sainz contó cómo llegó a Williams para reemplazar a Franco Colapinto y dejó una frase picante sobre la Fórmula 1. EFE Hoy, Sainz asegura sentirse respaldado y valorado en Williams, donde comparte trabajo codo a codo con Alex Albon. “Competimos duro, pero fuera de la pista compartimos información y trabajamos juntos para mejorar el coche”, explicó.

Más allá de su presente, dejó un mensaje contundente sobre lo que más le disgusta del gran circo: “Es el aspecto que más detesto del deporte”, dijo sobre las decisiones de butacas definidas por patrocinios o factores económicos más que por mérito deportivo.