El dardo de Francescoli al Comité Ejecutivo de la AFA tras el portazo de River: "¿Para qué vas a ir?"

Enzo Francescoli explicó los motivos que llevaron a River a bajarse de las reuniones de la AFA. "No creo que nos perjudiquen, espero que no", lanzó.

La salida de River del Comité Ejecutivo de la AFA sigue levantando temperatura en el fútbol argentino. Tras el comunicado del club y el posterior ninguneo de Claudio Tapia, quien tomó la palabra esta vez fue Enzo Francescoli. Y, lejos de afrontar el tema con sutileza, no se guardó nada.

La explicación de Enzo Francescoli sobre la ida de River del Comité Ejecutivo El exfutbolista y actual mánager de la Banda habló en ESPN y fue claro al justificar la postura que tomó la institución de Núñez en los últimos días. “Cuando uno es parte de algo y su idea no funciona o se contradice, ¿para qué vas a ir?”, lanzó el uruguayo, marcando el trasfondo de la decisión dirigencial.

Por la misma línea, el Príncipe fue todavía más profundo al describir cómo se vive desde adentro la discusión política. “Es mejor no molestar que estar ahí y tratar de irte antes para no estar en la foto o no opinar porque tu opinión va en contra. Si la gente que tiene que tomar decisiones no escucha, para qué vas a seguir hablando. Para qué vas a ir a los programas a exponer tu visión si después nada cambia”, disparó.

¿Miedo a posibles represalias? Qué dijo el Príncipe El conflicto no apareció de un día para el otro. En Núñez vienen marcando diferencias desde hace tiempo con algunas decisiones de la AFA, especialmente en lo que tiene que ver con los formatos de los torneos y los cambios que se fueron dando en los últimos años. A eso se sumó recientemente el paro que se confirmó la semana pasada, una medida que River decidió no acompañar y tampoco formó parte del respaldo generalizado de los clubes en redes sociales.