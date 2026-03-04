El incómodo momento del Chacho Coudet en su presentación en River, del que salió con una broma

Durante la conferencia de prensa de bienvenida, Enzo Francescoli estaba contando cómo se gestionó la llegada de Coudet, cuando de repente metió la pata.

El club anunció su llegada esta mañana y al mediodía le dio la bienvenida a través de su primera conferencia de prensa. En la misma lo acompañaron Stéfano Di Carlo y Enzo Francescoli. Este último, a quien el presidente le atribuyó la iniciativa de ir por el Chacho, terminó metiendo al flamante nuevo entrenador en un incómodo momento.

El incómodo y divertido intercambio entre Coudet y Enzo Francescoli El incómodo y divertido intercambio entre Coudet y Enzo Francescoli El mánager del club estaba contando cómo se gestionó su contratación y metió la pata: "No pude hablar con ellos (el DT y su representante) personalmente hasta el día viernes, después de que Marcelo dejó de ser parte del club", comenzó a decir, cuando fue interrumpido abruptamente. "Perdón, pero fue el sábado, porque después me tratan de mentiroso...", apuntó el técnico de 51 años.

Esta aclaración se da a raíz de que el viernes Coudet dirigió su último partido en el cuadro vasco. Luego del cotejo, había asegurado en la conferencia de prensa que no se había producido todavía ningún contacto formal con River, y la acotación del Príncipe ponía en cuestión su honestidad ante su ex club.