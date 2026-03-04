El incómodo momento del Chacho Coudet en su presentación en River, del que salió con una broma
Durante la conferencia de prensa de bienvenida, Enzo Francescoli estaba contando cómo se gestionó la llegada de Coudet, cuando de repente metió la pata.
Eduardo Coudet fue presentado de manera oficial este miércoles como nuevo director técnico de River Plate. Tras un poco más de un año en Deportivo Alavés y más de 6 fuera del país, regresa al fútbol argentino con la difícil tarea de levantar a un gigante que viene golpeado por los resultados recientes y la renuncia de Marcelo Gallardo.
El club anunció su llegada esta mañana y al mediodía le dio la bienvenida a través de su primera conferencia de prensa. En la misma lo acompañaron Stéfano Di Carlo y Enzo Francescoli. Este último, a quien el presidente le atribuyó la iniciativa de ir por el Chacho, terminó metiendo al flamante nuevo entrenador en un incómodo momento.
El incómodo y divertido intercambio entre Coudet y Enzo Francescoli
El mánager del club estaba contando cómo se gestionó su contratación y metió la pata: "No pude hablar con ellos (el DT y su representante) personalmente hasta el día viernes, después de que Marcelo dejó de ser parte del club", comenzó a decir, cuando fue interrumpido abruptamente. "Perdón, pero fue el sábado, porque después me tratan de mentiroso...", apuntó el técnico de 51 años.
Esta aclaración se da a raíz de que el viernes Coudet dirigió su último partido en el cuadro vasco. Luego del cotejo, había asegurado en la conferencia de prensa que no se había producido todavía ningún contacto formal con River, y la acotación del Príncipe ponía en cuestión su honestidad ante su ex club.
"Es verdad, porque el viernes el estaba jugando con el Alavés...", intentó rectificarse Francescoli, dándose cuenta de su error. A esto, el Chacho logró cortar la incomodidad que se generó con una broma: "Tengo cuatro pibes, juré por los cuatro pibes...", remató, generando una carcajada en la sala y las risas cómplices del presidente y el mánager.