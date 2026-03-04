Coudet, directo al hueso sobre el presente de River: "Me gusta el lío, así que acá estamos"

En su presentación oficial, Eduardo Coudet se refirió al complejo momento deportivo que atraviesa River y que decantó en la ida de Gallardo. ¿Cómo se resuelve?

La sucesión de Marcelo Gallardo en River se hizo efectiva. Este miércoles al mediodía, Eduardo Coudet fue presentado oficialmente como nuevo DT del Millonario en una conferencia de prensa en la que habló de todo y dejó mucha tela por cortar.

En una sala del Monumental repleta de periodistas, y luego de las cálidas bienvenidas de Stefano Di Carlo y Enzo Francescoli, el Chacho tomó la palabra y habló de lo que significa su llegada soñada a Núñez, donde dejó una huella marcada en su etapa como jugador y ganó cinco títulos.

Coudet y el desafío de dirigir a River: desde sus ganas al difícil momento deportivo "Estoy muy contento, agradezco las palabras. Ahora es empezar a trabajar. Todavía sin dormir desde ayer, no va mejorar esta cara a pesar de dormir, ja. Tenemos entrenamiento a la tarde, arranca un lindo camino juntos, con mucha ilusión. Ahora empieza lo lindo", comenzó diciendo el Chacho, fiel a su estilo simpático y descontracturado.

El entrenador de 51 años sabe más que nadie el desafío que implica dirigir a River en medio de este difícil momento deportivo. Incluso, aseguró haber seguido de cerca la campaña del equipo de Marcelo Gallardo, con quien entabló contactos antes de asumir, pese a su estadía en España y los horarios. Y, respecto a eso, Coudet fue contundente: "Sinceramente, es como que estás en Argentina siempre, no dejo de ver todos los partidos, durmiendo un poco tarde y menos, los horarios así se presentan. Pero eso te hace sentir más cerca y acompañar el torneo todos los fines de semana. Después, estoy con mucha ilusión, sé del lugar donde estoy y de las responsabilidades. Me gusta el lío, así que acá estamos".