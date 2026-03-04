El primer dolor de cabeza para Chacho Coudet: perderá a una figura de River por un mes

Antes de que pudiera siquiera asumir, Eduardo Coudet ya sabe que no podrá contar con uno de los principales referentes del plantel hasta abril.

Eduardo Coudet es el nuevo DT de River Plate. El club lo anunció este miércoles y al mediodía fue presentado en su primera conferencia de prensa. De este modo, el cuadro de Núñez da inicio a una nueva etapa tras el fallido segundo ciclo de Marcelo Gallardo y se esperanza con volver a competir al máximo nivel.

Hay grandes expectativas puestas en el Chacho y se espera que pueda levantar la imagen del equipo. Pero no la tendrá sencilla y, antes de que pudiera siquiera asumir, ya se encontró con su primer gran dolor de cabeza. Es que esta mañana se confirmó que Franco Armani seguirá siendo baja por al menos un mes.

Franco Armani se someterá a un tratamiento especial por su lesión franco armani Franco Armani no volverá a las canchas por al menos un mes. @francoarmani34 El arquero campeón del mundo viene arrastrando una serie de lesiones en la pantorrilla derecha (sufrió dos desgarros en lo que va del año), además de una tendinitis aquiliana que le genera dolor de manera aleatoria. Estas dolencias le hicieron perder prácticamente todos los partidos del 2026 y apenas acumula unos 45 minutos jugados en el Apertura.

El único compromiso en el que atajó fue en la derrota 1-0 contra Vélez por la fecha 6, pero no pudo siquiera completar el encuentro ya que pidió el cambio tras finalizar el primer tiempo y no salió al complemento. Al no conseguir sobreponerse a estos inconvenientes físicos, desde el club determinaron que el Pulpo tendrá que someterse a un tratamiento especial.