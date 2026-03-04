River le dio la bienvenida al Chacho Coudet con un emotivo video: "Estos caminos se iban a cruzar"

A horas de su arribo a la Argentina, River anunció oficialmente a Eduardo Coudet como el sucesor de Marcelo Gallardo en el banco millonario.

La frase no fue elegida al azar. “Estos caminos se iban a cruzar” es una declaración que el propio Eduardo Coudet había hecho años atrás y que ahora tomó otro peso. Con esas palabras, River anunció oficialmente a su nuevo entrenador.

El hombre que tomó la posta tras la salida de Marcelo Gallardo fue anunciado por el club en las redes sociales. Una hora antes de su presentación en el Monumental, el Millonario activó la emoción con un video cargado de nostalgia y simbolismo.

Las imágenes elegidas no fueron casuales. Aparecen su gol a Boca en la Bombonera y los festejos en los cinco títulos locales que celebró con la banda roja, postales que todavía viven en la memoria del hincha y del propio Chacho. La publicación se conoció pocas horas antes de la presentación formal, que se realizará en Núñez junto al presidente Stefano Di Carlo y Enzo Francescoli.

Coudet arribó al país durante la madrugada y este miércoles tendrá agenda completa: conferencia de prensa y primera práctica al frente del plantel profesional. El contrato con River será por dos años, hasta diciembre de 2027.