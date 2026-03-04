Difunden el video de otro insulto de Mastantuono al árbitro al irse expulsado en Real Madrid-Getafe

Franco Mastantuono vivió su noche más caótica en España y vio la roja directa por agravios contra el juez principal. El nuevo video que lo expone.

Si algo le faltaba a Franco Mastantuono para embarrar aún más su relación con los hinchas de Real Madrid era justamente el episodio que vivió el pasado lunes en el Santiago Bernabéu. La joya argentina ingresó en el complemento de la dura derrota ante Getafe y fue expulsado sobre el final por agravios contra el árbitro del partido.

Al minuto 94, Alejandro Muñiz Ruiz paró el encuentro mientras la visita tenía la pelota en campo merengue para mostrarle la roja directa al ex River, en un episodio que, en primer momento, fue confuso. Luego, en el acta oficial, el juez indicó que el delantero de 18 años le habría gritado: "Vaya vergüenza, vaya p... vergüenza", decisión por la cual no dudó en echarlo.

Franco Mastantuono expulsión Real Madrid vs Getafe EFE Video: el otro insulto de Franco Mastantuono al árbitro tras irse expulsado No obstante, ese no fue el único comentario que lanzó Mastantuono contra la terna arbitral. Horas más tarde, se difundió un video que no se mostró en vivo y podría agravar su sanción. El hecho en cuestión ocurrió mientras el 30 de la Casa Blanca se retiraba del campo de juego, ante la atenta -y lapidaria- mirada de Álvaro Arbeloa y una ensordecedora silbatina por parte del Bernabéu.

Esta vez, la queja puntual fue contra el cuarto asistente. “¡No se le puede hablar al árbitro. No se le puede hablar. La c… de tu madre, hijo de p….!”, deslizó el argentino, con una impotencia pocas veces vista. Las imágenes fueron recabadas por la transmisión oficial y agudizaron la polémica.