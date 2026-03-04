Se conoció el nombre del talentoso jugador por el que irá Boca cuando ceda a Blondel a Huracán

Con la inminente salida del lateral, a Boca se le habilita un cupo para incorporar y Juan Román Riquelme ya tiene a su principal apuntado. De quién se trata.

En medio del caos que vive Boca, hay un único tema que genera certeza absoluta: el mercado de pases. Claro, porque el Xeneize, lejos de conformarse con lo que ya trajo, está decidido a abrochar un cuarto y último refuerzo para cerrar el plantel hasta mitad de año.

La principal falencia del equipo de Claudio Úbeda es la parte ofensiva y eso quedó al descubierto en este irregular arranque de año. Las llegadas de Adam Bareiro y Ángel Romero cubrieron los espacios que dejaron vacantes Edinson Cavani (no tiene fecha de vuelta) y Milton Giménez por lesión, pero la falta de juego sigue y ahora la búsqueda es más específica: la dirigencia quiere traer un enganche. En ese contexto, Juan Román Riquelme ya tiene a su apuntado.

Boca va por su cuarto refuerzo: el nombre apuntado por Riquelme Según reveló el periodista Julio Pavoni en Presión Alta, programa de TyC Sports, Boca hará un intento por Hernán López Muñoz. El jugador de Argentinos, que hizo Inferiores y debutó en Primera con la camiseta de River, le gusta y mucho al presidente del club y en las próximas horas comenzarían los primeros sondeos.

Cabe destacar que el sobrino-nieto de Maradona está a préstamo en el Bicho y su pase le pertenece al San José Earthquakes de la MLS. Si se decide avanzar, el Xeneize deberá negociar con ambos clubes para fichar al futbolista de 25 años, por lo que no sería una operación sencilla. En La Paternal, claro, no quieren saber nada con desprenderse del 22 y harán todo lo posible para retenerlo.