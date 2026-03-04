Boca visita a Lanús y busca su primer triunfo tras cuatro partidos sin ganar: hora y cómo ver en vivo
Por el duelo postergado de la fecha 7, Boca se mide en la Fortaleza ante Lanús, que viene de ganar la Recopa Sudamericana.
Boca Juniors tendrá una peligrosa visita esta noche ante Lanús, en un partido correspondiente a la séptima fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol 2026 que había sido pospuesto por la disputa de la Recopa Sudamericana y que podría ser clave para la continuidad del director técnico Claudio Úbeda tras los malos resultados recientes.
El encuentro, que está programado para las 21 horas, se llevará a cabo en el Estadio Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez, la "Fortaleza", y se podrá ver a través de la señal de ESPN Premium. El árbitro designado es Darío Herrera, mientras que en el VAR estará Lucas Novelli.
Te Podría Interesar
Así llega Boca
El Xeneize llega a este encuentro con el Sifón en la cuerda floja, ya que el equipo acumula cuatro partidos sin ganar en el Torneo Apertura y estaría quedando fuera de los puestos de clasificación a los playoffs. En su última presentación, igualó 1-1 como local ante Gimnasia de Mendoza y sus jugadores abandonaron la Bombonera entre los chiflidos de sus hinchas.
Un resultado adverso en la Fortaleza podría ser la estocada final para Claudio Úbeda, quien es fuertemente criticado por los hinchas de Boca.
Así llega Lanús
El Grante, por su parte, atraviesa un gran momento, ya que viene de ganar la Recopa Sudamericana al vencer en un partido histórico al Flamengo de Brasil nada más y nada menos que en el mítico Maracaná.
Los dirigidos por Mauricio Pellegrino tuvieron un más que aceptable inicio en esta Liga Profesional 2026, donde acumulan 9 puntos, pero deben dos partidos que, en caso de ganarlos, les permitiría afianzarse en las primeras posiciones.
Probables formaciones
Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izqwuierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Ramiro Carrera; Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.
Boca: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Lucas Janson, Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.
Estadio: Ciudad de Lanús (la Fortaleza)
Árbitro: Darío Herrera
VAR: Lucas Novelli
Hora: 21.00
TV: ESPN Premium