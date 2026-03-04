Boca visita a Lanús y busca su primer triunfo tras cuatro partidos sin ganar: hora y cómo ver en vivo

Por el duelo postergado de la fecha 7, Boca se mide en la Fortaleza ante Lanús, que viene de ganar la Recopa Sudamericana.

Boca Juniors tendrá una peligrosa visita esta noche ante Lanús, en un partido correspondiente a la séptima fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol 2026 que había sido pospuesto por la disputa de la Recopa Sudamericana y que podría ser clave para la continuidad del director técnico Claudio Úbeda tras los malos resultados recientes.

El encuentro, que está programado para las 21 horas, se llevará a cabo en el Estadio Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez, la "Fortaleza", y se podrá ver a través de la señal de ESPN Premium. El árbitro designado es Darío Herrera, mientras que en el VAR estará Lucas Novelli.

@ElCanaldeBoca#DaleBoca pic.twitter.com/YMzCMLgKVK — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) March 3, 2026 El Xeneize llega a este encuentro con el Sifón en la cuerda floja, ya que el equipo acumula cuatro partidos sin ganar en el Torneo Apertura y estaría quedando fuera de los puestos de clasificación a los playoffs. En su última presentación, igualó 1-1 como local ante Gimnasia de Mendoza y sus jugadores abandonaron la Bombonera entre los chiflidos de sus hinchas.

Un resultado adverso en la Fortaleza podría ser la estocada final para Claudio Úbeda, quien es fuertemente criticado por los hinchas de Boca.