Sebastián Villa, tajante sobre el rumor de una posible vuelta a Boca: "De eso se encarga mi repre"

Tras el empate de Independiente Rivadavia y River, Sebastián Villa fue consultado acerca de las versiones que indican que Boca está cerca de repatriarlo.

Sebastián Villa es, sin lugar a dudas, la gran figura de Independiente Rivadavia y uno de los futbolistas más desequilibrantes y diferenciales del fútbol argentino. Fuera de los principales focos por la condena social tras los procesos judiciales que afrontó por las denuncias de violencia de género, sus grandes rendimientos hicieron que volviera a ser pretendido por los equipos grandes.

Durante este mercado de pases, sorpresivamente entró en el radar de River y protagonizaron una de las grandes novelas del verano. Caída esta posibilidad, días atrás trascendió un interés de Boca Juniors por repatriarlo, y en las últimas horas se corrió el rumor de que su retorno estaba cerca de ser un hecho a través de la información dada este lunes por el periodista Pablo Ladaga en Radio Continental.

Sebastián Villa se refirió a los rumores de su vuelta a Boca Sebastián Villa se refirió a los rumores de su vuelta a Boca Desde la dirigencia de la Lepra mendocina negaron estas versiones, y hasta el propio extremo colombiano se refirió al tema: "No voy a hablar de eso ahora. En estos momentos estoy enfocado al 100 por ciento en Independiente Rivadavia y de eso se encarga mi repre", señaló de manera tajante luego del empate en el Malvinas Argentinas ante el Millonario.

Y si bien no ahondó en el asunto, dejó entrever que su regreso al cuadro de la Ribera no es algo que no vaya a suceder, pero al menos en el corto plazo no se va a producir: "Yo voy a dar todo por el club y esperemos en todo caso a mitad de año a ver qué puede pasar", aseguró el delantero colombiano en diálogo con ESPN.