Polémica en Independiente Rivadavia-River: la terrible plancha de Ian Subiabre por la que no fue expulsado
Durante el segundo tiempo de Independiente Rivadavia-River, toda la Lepra reclamó roja para Ian Subiabre, pero Tello apenas le mostró la tarjeta amarilla.
River Plate, en su primer partido sin Marcelo Gallardo, empató este lunes 1-1 con Independiente Rivadavia por la fecha 8 del Torneo Apertura. El equipo dirigido interinamente por el Pichi Escudero tuvo una discreta actuación en el Malvinas Argentinas y rescató un punto en un partido en el que se vio superado por momentos ante un duro rival.
Al encuentro no le faltaron polémicas y la más grande, sin lugar a dudas, se produjo promediando la mitad del segundo tiempo. Al minuto 66, Ian Subiabre fue a disputar con vehemencia una pelota con Diego Crego y, en el intento, le terminó aplicando una fuerte plancha en la canilla.
El pisotón de Ian Subiabre a Crego que apenas le valió una amarilla
Lo cierto es que el juvenil llegó, por poco, primero al esférico, pero luego su pie continuó la trayectoria y no pudo evitar el duro planchazo al rival, que comenzó a revolcarse en el piso del dolor. Todos los jugadores y cuerpo técnico de la Lepra reclamaron expulsión, pero el árbitro Facundo Tello interpretó la acción de una manera distinta.
El juez principal apenas atinó a mostrarle la tarjeta amarilla, pese a las protestas de Independiente Rivadavia, y tampoco fue llamado por el VAR, a cargo esta noche de José Carreras, para modificar su fallo, lo que desató la controversia entre los hinchas del CSIR, así como también de los neutrales en redes.
Escudero, en tanto, tomó precauciones y unos minutos después, a los 72', movió el banco de suplentes e hizo salir a Subiabre para cuidarlo. El delantero de 19 años fue reemplazado por Cristian Jaime, de su misma edad, en el que fue el primer cambio de River en todo el partido, a falta apenas de 18 minutos para el final.