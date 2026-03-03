Polémica en Independiente Rivadavia-River: la terrible plancha de Ian Subiabre por la que no fue expulsado

Durante el segundo tiempo de Independiente Rivadavia-River, toda la Lepra reclamó roja para Ian Subiabre, pero Tello apenas le mostró la tarjeta amarilla.

River Plate, en su primer partido sin Marcelo Gallardo, empató este lunes 1-1 con Independiente Rivadavia por la fecha 8 del Torneo Apertura. El equipo dirigido interinamente por el Pichi Escudero tuvo una discreta actuación en el Malvinas Argentinas y rescató un punto en un partido en el que se vio superado por momentos ante un duro rival.

Al encuentro no le faltaron polémicas y la más grande, sin lugar a dudas, se produjo promediando la mitad del segundo tiempo. Al minuto 66, Ian Subiabre fue a disputar con vehemencia una pelota con Diego Crego y, en el intento, le terminó aplicando una fuerte plancha en la canilla.

El pisotón de Ian Subiabre a Crego que apenas le valió una amarilla El pisotón de Ian Subiabre a Crego que apenas le valió una amarilla Lo cierto es que el juvenil llegó, por poco, primero al esférico, pero luego su pie continuó la trayectoria y no pudo evitar el duro planchazo al rival, que comenzó a revolcarse en el piso del dolor. Todos los jugadores y cuerpo técnico de la Lepra reclamaron expulsión, pero el árbitro Facundo Tello interpretó la acción de una manera distinta.

El juez principal apenas atinó a mostrarle la tarjeta amarilla, pese a las protestas de Independiente Rivadavia, y tampoco fue llamado por el VAR, a cargo esta noche de José Carreras, para modificar su fallo, lo que desató la controversia entre los hinchas del CSIR, así como también de los neutrales en redes.