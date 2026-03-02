River tuvo una discreta actuación en Mendoza e igualó 1-1 con Independiente Rivadavia

El Millonario arrancó mal y se vio rápidamente abajo en el marcador por el golazo de Gonzalo Ríos a los 17 minutos de la primera mitad. Sin embargo, daría con el empate con el tanto de cabeza de Gonzalo Montiel a los 38'. En el segundo tiempo, no mostró mejoría en el rendimiento y logró salvar el punto, en gran parte gracias al gran desempeño de Santiago Beltrán bajo los tres palos.