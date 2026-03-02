River tuvo una discreta actuación en Mendoza e igualó 1-1 con Independiente Rivadavia
Por la fecha 8, River perdía contra Independiente Rivadavia en el Malvinas Argentinas por el golazo de Ríos al minuto 17, pero Montiel lo empató a los 38'.
Por la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol 2026, River Plate, dirigido interinamente por Marcelo Escudero mientras espera la llegada del Chacho Coudet, tuvo una discreta actuación este lunes por la noche en el Malvinas Argentinas y rescató un empate 1-1 como visitante frente a Independiente Rivadavia.
El Millonario arrancó mal y se vio rápidamente abajo en el marcador por el golazo de Gonzalo Ríos a los 17 minutos de la primera mitad. Sin embargo, daría con el empate con el tanto de cabeza de Gonzalo Montiel a los 38'. En el segundo tiempo, no mostró mejoría en el rendimiento y logró salvar el punto, en gran parte gracias al gran desempeño de Santiago Beltrán bajo los tres palos.
