¡Hay acuerdo! Eduardo Coudet rescindió con Alavés y será nuevo DT de River: qué día llega y hasta cuándo firma

El Chacho Coudet logró acordar su salida del Deportivo Alavés y llegará esta semana a Argentina para ponerse al mando del primer equipo de River.

Tras conocerse la renuncia de Marcelo Gallardo una semana atrás, River Plate actuó rápido y no se demoró en encontrar un reemplazante. Eduardo Coudet, que fue el primer apuntado por al dirigencia -y que contaba también con el gusto del hincha-, finalmente se convertirá en el nuevo entrenador del cuadro de Núñez.

A pesar del interés del Millonario y la buena voluntad del Chacho, antes de poder contratarlo había que resolver su salida del Deportivo Alavés, con el que tenía vínculo hasta fines de junio de este 2026. Tras la derrota del viernes ante Levante se produjo el primer contacto formal y no tardaron en llegar a un acuerdo.

Eduardo Coudet será DT de River hasta diciembre de 2027 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CLMerlo/status/2028604352907169825?s=20&partner=&hide_thread=false Eduardo Coudet es el nuevo entrenador de River tras acordarse su salida de Alavés.

*Se llegó a un punto medio entre lo que ofrecía el club y lo que pedía el . Firmará por 2 años. El miércoles llegará al país. #TratoHecho pic.twitter.com/42y9bIhkTD — César Luis Merlo (@CLMerlo) March 2, 2026 Hoy se despidió del plantel, pero restaba saber cómo solucionar su rescisión con la institución vasca. Finalmente, en las últimas horas, la banda logró pactar una cifra intermedia entre lo que ofrecía en primera instancia y lo que pedía el club español y, según trascendió, le pagará un monto cercano al millón de euros.

Esta tarde, el periodista César Merlo informó en su cuenta de X que Coudet firmará por dos años en el Millonario; es decir, hasta diciembre de 2027. Tras dirigir este lunes su último entrenamiento, el miércoles llegará a Argentina para asumir su nuevo desafío. Se espera que el martes se produzca el anuncio oficial, al menos por parte del Alavés.