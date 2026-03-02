La tajante decisión en River para el choque ante Independiente Rivadavia tras las internas en el plantel

De cara al choque frente a la Lepra mendocina, River tomó una contundente medida con el plantel luego de las internas en los últimos días de Gallardo como DT.

River Plate juega un partido más que especial frente a Independiente Rivadavia este lunes a las 21:30. No solo porque necesita cosechar su segundo triunfo al hilo en el Torneo Apertura sino porque será el primero tras la salida de Marcelo Gallardo como DT.

Tras la despedida al Muñeco, Marcelo Escudero, el técnico de la Reserva, será el encargado de dirigir al conjunto de Núñez mientras esperan la llegada de Eduardo Coudet, quien entre el miércoles y jueves de esta semana arribará al país para firmar su contrato y convertirse en el sucesor de Napoleón.

A la espera de la llegada del Chacho, de cara al choque de esta noche frente a la Lepra mendocina, River tomó una tajante decisión con el plantel tras las fuertes internas en los últimos días de Gallardo como entrenador: todos viajarán a Mendoza, esa fue la medida que tomaron puertas adentro.

Todos los futbolistas, incluidos los lesionados, viajarán a Mendoza. La única excepción es Juan Carlos Portillo, quien fue operado recientemente de una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y permanece en reposo domiciliario por indicación médica.

En un gesto cargado de significado, River expuso un mensaje directo en medio de un contexto desafiante: ante la presión y los cuestionamientos, la respuesta será colectiva y se verá reflejada en el césped. El plantel decidió cerrar filas y reafirmar puertas adentro un compromiso que también busca proyectarse hacia afuera, convencido de que la unidad es el punto de partida para cambiar el rumbo.