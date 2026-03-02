En su primer partido sin Gallardo, River visita a Independiente Rivadavia: hora y cómo ver en vivo

Con la dirección interina de Marcelo Escudero, River enfrentará a Independiente Rivadavia en el Estadio Malvinas Argentinas por la fecha 8 del Torneo Apertura.

River Plate jugará ante Independiente Rivadavia en un contexto especial, ya que será el primer partido tras la salida de Marcelo Gallardo. El equipo dirigido interinamente por Marcelo Escudero al de Alfredo Berti por la octava fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol 2026, con la necesidad de sostener la recuperación futbolística y sumar fuera de casa.

El encuentro entre la Lepra y el Millonario se disputará desde las 21.30 horas en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza y será transmitido por ESPN Premium. Contará con el arbitraje de Facundo Tello, mientras que en el VAR estará José Carreras.

Así llega River al duelo con Independiente Rivadavia

River afrontará su primer compromiso sin Gallardo en el banco mientras la dirigencia aguarda la llegada de Eduardo Coudet, quien asumiría en los próximos días. Hasta entonces, el encargado del equipo será Marcelo Escudero, que evalúa repetir la base del once inicial que venció a Banfield el último jueves.

La Banda llega con 10 puntos en el torneo tras el triunfo 3-1 frente al Taladro, mientras que Independiente Rivadavia suma 16 unidades y viene de empatar 1-1 ante Racing Club. El duelo aparece como clave para ambos equipos en la pelea por la clasificación a la siguiente fase.





: pic.twitter.com/WxQ5iBONT3 — Independiente Rivadavia (@CSIRoficial) March 1, 2026 Probables formaciones Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; José Florentín, Gonzalo Ríos, Matías Fernández; Fabrizio Sartori y Sebastián Villa DT: Alfredo Berti.