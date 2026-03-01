La primera formación de River en la era post Gallardo para visitar a Independiente Rivadavia

Tras la ida del Muñeco, y mientras espera por el Chacho Coudet, River tiene una parada bravísima en Mendoza ante el líder de la Zona B. Este sería el 11 titular.

Un River resistido por sus hinchas vuelve a jugar ya sin Gallardo en el banco: visita a Independiente Rivadavia.

River cambia de página y arranca una etapa de transición. Tras la salida de Marcelo Gallardo, el equipo quedó bajo el mando de Marcelo Escudero y el DT de la Reserva será el encargado de dirigir al equipo en el duelo de este lunes a las 21:30 contra Independiente Rivadavia en Mendoza.

Mientras la dirigencia afina el lápiz y aguarda por la llegada de Eduardo Coudet, quien llegará en los próximos días al país para convertirse en el sucesor del Muñeco en el banco millonario, el Pichi será el encargado de conducir a un plantel que viene golpeado y con una relación muy tensa con los hinchas.

De cara al duelo en el Malvinas Argentinas, Escudero tomó una particular decisión: sostener la base que viene de ganarle por 3-1 a Banfield y tocar lo justo y necesario. En ese sentido, el técnico interino tiene en mente realizar una sola modificación.

Marcelo Escudero debutó como DT de River en la previa a la presentación de Gallardo. Foto: @RiverPlate Marcelo Escudero será el DT interino de River ante Independiente Rivadavia. Foto: @RiverPlate El único cambio que haría Escudero en su interinato en River ante Independiente Rivadavia La principal y única novedad se vería en la parte defensiva. Tras días agitados y versiones cruzadas sobre su relación con Gallardo (salió a desmentir todo con un comunicado en sus redes sociales), Marcos Acuña se perfila para reemplazar al juvenil Facundo González en el lateral izquierdo.

El resto del equipo mantendría el sello que dejó Napoleón en sus últimos partidos, con varios pibes del club como protagonistas: Lautaro Rivero, Joaquín Freitas, Ian Subiabre y Tomás Galván seguirían desde el arranque.