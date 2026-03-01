Tras el caso Vinícius-Prestianni, se activó el protocolo antirracismo en La Liga de España: ¿qué pasó?
El partido entre Elche y Espanyol se vio interrumpido luego de que un jugador marroquí acusara a un rival por un presunto comentario discriminatorio.
Después del escándalo mundial que generó el cruce entre Vinícius Jr y Gianluca Prestianni en la Champions, un episodio similar volvió a sacudir al fútbol español. El empate 2-2 entre Elche y Espanyol, el árbitro Iosu Galech activó el protocolo antirracismo tras la denuncia de un jugador visitante por un presunto comentario discriminatorio.
La jugada que desató todo ocurrió a los 33 minutos del segundo tiempo. Los futbolistas Rafa Mir y Leandro Cabrera fueron a disputar una pelota dividida en la mitad de la cancha y chocaron en el aire. Enseguida se metió en la discusión Omar El Hilali, lateral del Espanyol, quien le dijo algo al pasar a un delantero del Elche y este le respondió de inmediato, pero el intercambio no terminó ahí.
El defensor de Marruecos quedó sorprendido por la contestación y fue directo a buscar al juez para exponer la frase que había escuchado. A raíz de eso, Galech reunió a sus asistentes, dialogó con las autoridades y decidió aplicar el protocolo contra el racismo. El encuentro estuvo parado durante tres minutos antes de reanudarse con normalidad.
El acta que labró el árbitro tras el partido: ¿cuál fue el comentario discriminatorio?
Una vez terminado el partido, el árbitro dejó constancia en el acta oficial y allí detalló: "En el minuto 78 el jugador número 23 del RCD Espanyol, Don Omar El Hilali, me comunicó que el dorsal 10 del Elche, Don Rafael Mir Vicente, se dirigió a él en los siguientes términos: 'Viniste en patera', no pudiendo ser escuchado por ninguno de los componentes del equipo arbitral. En consecuencia, procedí a activar el protocolo contra el racismo, motivo por el cual el partido estuvo detenido durante 3 minutos".
La frase señalada es considerada ofensiva en España, ya que se utiliza de manera despectiva para referirse a personas de origen marroquí, en alusión a las embarcaciones precarias con las que muchos inmigrantes cruzan el Mediterráneo. El episodio quedó bajo investigación.
Todo, mientras la IFAB analiza seriamente lanzar la "Ley Vinícius", llamada así por los reiterados casos que involucraron al crack brasileño.