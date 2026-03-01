Tras el caso Vinícius-Prestianni, se activó el protocolo antirracismo en La Liga de España: ¿qué pasó?

El partido entre Elche y Espanyol se vio interrumpido luego de que un jugador marroquí acusara a un rival por un presunto comentario discriminatorio.

Después del escándalo mundial que generó el cruce entre Vinícius Jr y Gianluca Prestianni en la Champions, un episodio similar volvió a sacudir al fútbol español. El empate 2-2 entre Elche y Espanyol, el árbitro Iosu Galech activó el protocolo antirracismo tras la denuncia de un jugador visitante por un presunto comentario discriminatorio.

La jugada que desató todo ocurrió a los 33 minutos del segundo tiempo. Los futbolistas Rafa Mir y Leandro Cabrera fueron a disputar una pelota dividida en la mitad de la cancha y chocaron en el aire. Enseguida se metió en la discusión Omar El Hilali, lateral del Espanyol, quien le dijo algo al pasar a un delantero del Elche y este le respondió de inmediato, pero el intercambio no terminó ahí.

El defensor de Marruecos quedó sorprendido por la contestación y fue directo a buscar al juez para exponer la frase que había escuchado. A raíz de eso, Galech reunió a sus asistentes, dialogó con las autoridades y decidió aplicar el protocolo contra el racismo. El encuentro estuvo parado durante tres minutos antes de reanudarse con normalidad.

Se activó el protocolo antirracismo en Elche-Espanyol por La Liga de España. Se activó el protocolo antirracismo en Elche-Espanyol por La Liga de España. Video: DAZN El acta que labró el árbitro tras el partido: ¿cuál fue el comentario discriminatorio? Una vez terminado el partido, el árbitro dejó constancia en el acta oficial y allí detalló: "En el minuto 78 el jugador número 23 del RCD Espanyol, Don Omar El Hilali, me comunicó que el dorsal 10 del Elche, Don Rafael Mir Vicente, se dirigió a él en los siguientes términos: 'Viniste en patera', no pudiendo ser escuchado por ninguno de los componentes del equipo arbitral. En consecuencia, procedí a activar el protocolo contra el racismo, motivo por el cual el partido estuvo detenido durante 3 minutos".

La frase señalada es considerada ofensiva en España, ya que se utiliza de manera despectiva para referirse a personas de origen marroquí, en alusión a las embarcaciones precarias con las que muchos inmigrantes cruzan el Mediterráneo. El episodio quedó bajo investigación.