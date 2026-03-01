La tajante advertencia de José Mourinho a Prestianni tras el escándalo con Vinícius Jr: "Su carrera conmigo llegará a su fin"

Mientras la UEFA sigue investigando la denuncia del brasileño contra Prestianni, el DT portugués fue contundente si se demuestra su culpabilidad.

José Mourinho lanzó un contundente mensaje en caso de que se compruebe la culpabilidad de Prestianni en el escándalo con Vinícius.

Suspendido de manera provisional por la UEFA y ausente en la revancha frente al Real Madrid por la Champions League, Gianluca Prestianni continúa a la espera del fallo disciplinario tras la denuncia presentada por Vinícius Júnior, quien lo acusó de haberle proferido un insulto racista durante el encuentro. Mientras el Benfica sostiene la inocencia del futbolista argentino y colabora con la investigación, el caso permanece bajo análisis del organismo europeo.

En ese contexto, el entrenador del conjunto portugués, José Mourinho, fue contundente al referirse a la situación y lanzó una fuerte advertencia puertas adentro: en caso de que el jugador sea declarado culpable, dejará de ser considerado dentro del plantel profesional, marcando una postura firme del club ante un episodio que mantiene en vilo al fútbol europeo.

La tajante advertencia de José Mourinho a Prestianni tras el escándalo con Vinícius Jr "Si se demuestra que no respetó estos principios, que son míos y también del club, su carrera conmigo llegará a su fin", sentenció The Special One en conferencia de prensa en la previa del choque frente al Gil Vicente por la Liga Nos.

La tajante advertencia de José Mourinho a Prestianni tras el escándalo con Vinicius Jr: X @ElChiringuitoTV Teniendo en cuenta que hasta el momento no pudo comprobarse con precisión qué fue lo que Prestianni le habría dicho a Vinícius —ya que el delantero argentino se cubrió la boca con la camiseta durante el intercambio—, Mourinho remarcó que aguardará la resolución definitiva de la UEFA antes de emitir un juicio final, aunque dejó en claro que el club actuará con máxima firmeza si se confirma cualquier conducta discriminatoria.

"Dije que quería ser equilibrado, y eso significaba no defender a mi jugador ni atacar al otro. Lean la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por la presunción de inocencia. También digo que repudio cualquier tipo de discriminación, prejuicio, ignorancia o idiotez", lanzó el DT del Benfica.