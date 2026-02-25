El fuerte posteo de Prestianni después de que la UEFA desestimara su apelación y que luego borró

El recurso presentado por Benfica fue rechazado y Prestianni, que finalmente no puede jugar la revancha ante Real Madrid, estalló en redes.

A una semana del incidente de racismo en la Champions League, el escándalo sigue sin encontrar un cierre. Gianluca Prestianni continúa insistiendo en que jamás le dijo "mono" a Vinícius, pero mientras siguen evaluando los hechos, en la UEFA decidieron suspenderlo de manera provisoria y no le permitieron jugar la revancha de este miércoles contra Real Madrid.

El Benfica respalda firmemente a su jugador y, pese al impedimento, lo hizo viajar con la delegación a Madrid. Además, había presentado un recurso para que el ex Vélez pudiera decir presente en el Bernabéu desde el campo de juego. Sin embargo, el máximo ente del fútbol europeo desestimó la apelación y mantuvo la postura original.

El posteo de Gianluca Prestianni que luego borró Tuit borrado Gianluca Prestianni Prestianni expresó su disconformidad en X. Captura @gianlucaa_11 Esta noticia generó una gran polémica en redes y hasta el propio delantero oriundo de Ciudadela se expresó con un duro posteo en su cuenta de X que luego terminaría borrando, pero cuyas capturas rápidamente fueron replicadas por los fanáticos y se hicieron virales en la prensa de todo el mundo e internet.

"Pegar una piña sin pelota se puede, se ve, y (no hay) ninguna sanción. Sancionar sin pruebas (también) se puede, se ve. Ya no disimulan ni un poco con el Real. Vergüenza dan", había escrito Prestianni, citando un posteo que criticaba la decisión de la UEFA y la cuestionaba por su inacción disciplinaria ante otra situación del partido.