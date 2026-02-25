Un ex Real Madrid denunció que recibió "4.000 amenazas de muerte" por sus críticas a Prestianni

Un exfutbolista que jugó para Real Madrid y que había criticado a Prestianni por el escándalo con Vinícius hizo una fuertísima revelación.

Ya pasó más de una semana del incidente entre Vinícius Jr. y Gianluca Prestianni, en el cual el primero acusó al segundo de decirle "mono" luego de su golazo para el triunfo de Real Madrid sobre Benfica por la ida de los playoffs de la Champions League. Sin embargo, el escándalo todavía parece estar muy lejos de terminar.

Numerosas instituciones y personalidades del mundo fútbol del fútbol se expresaron a raíz de este lamentable episodio, en su mayoría posicionándose del lado del crack brasileño y condenando al joven delantero argentino. En muchos casos, estas opiniones generaron fuertes repercusiones, y en algunos, como sucedió con Wesley Sneijder, tomaron un cariz muy severo.

Wesley Sneijder denunció que lo amenazaron de muerte Wesley Sneijder Real Madrid Sneijder, exfutbolista de Real Madrid, había sido muy crítico de Prestianni. Archivo El icónico exfutbolista neerlandés, que vistió la camiseta merengue entre 2007 y 2009, había sido lapidario con el ex Vélez: "¡Es un escándalo que la gente todavía siga llamando 'mono' a los negros! Ah, y algo más... ¡Prestianni tiene compañeros negros! ¿En qué estarán pensando? Debería ser un hombre y no taparse la boca al decirle eso a Vinícius. Si lo vas a decir, al menos dilo sin taparte la boca", había manifestado, entre otras críticas, la semana pasada.

Lejos de quedar todo allí, el exvolante hizo una grave denuncia este martes: "Es un tema terrible. Creo que he recibido entre 4.000 y 5.000 amenazas de muerte de Argentina. Todos tienen derecho a opinar sobre esto. Quienes me amenazan también tienen derecho a opinar. Pero yo también tengo una opinión basada en lo que veo", aseguró en el stream en vivo de Ziggo Sport.