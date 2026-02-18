Una exfigura del Real Madrid fulminó a Otamendi por su cruce con Vinícius: "¿Está bien de la cabeza?"

Un icónico exfutbolista que vistió la camiseta del Real Madrid criticó muy duramente a Otamendi por mostrarle su tatuaje del Mundial a Vinícius.

El duelo entre Benfica y Real Madrid de este martes por la ida de los playoffs de la Champions League dio muchas tela para cortar. Con el aspecto futbolístico opacado por el escándalo de racismo entre Gianluca Prestianni y Vinícius Jr, también generó polémica el cruce que tuvo este último con Nicolás Otamendi sobre el cierre del encuentro.

Ya en tiempo de descuento, previo a la ejecución de un córner, el argentino y el brasileño intercambiaron distintas chicanas y las cámaras lograron captar cómo el defensor le mostraba al atacante y sacaba chapa de su tatuaje de la Copa del Mundo ganada en Qatar 2022 con la Selección argentina.

Wesley Sneijder apuntó contra Otamendi por su cruce con Vinícius El cruce entre Nicolás Otamendi y Vinícius Jr Este episodio, si bien no tuvo el mismo impacto que el de Prestianni, generó igualmente bastantes repercuciones y le valió al Káiser unas cuantas críticas. Entre ellas, se destacó la que hizo Wesley Sneijder, quien vistió la camiseta merengue entre 2007 y 2009 y que fue lapidario con el central de 38 años: "Este Otamendi, ¿está bien de la cabeza? Su comportamiento fue muy infantil, y literalmente estaba perdiendo cuando lo hizo" apuntó.

"Si yo fuera Vini le diría: 'Ese Mundial que estás alardeando lo ganó Messi, no tú, no tuviste nada que ver'", continuó el icónico exfutbolista neerlandés, hoy devenido en panelista de televisión. Y sentenció al respecto: ¿Y hacérselo a un jugador del Madrid, con varias Champions League en su palmarés? ¿Va en serio?".