Vuelta Ciclista de Mendoza: sexta etapa con polémica y final definido en circuito reducido

Sexta etapa con polémica en la Vuelta Ciclista de Mendoza: circuito reducido, triunfo de Broggi y definición en el Manzano Histórico mañana.

La sexta etapa de la Vuelta Ciclista de Mendoza terminó marcada por la confusión inicial en el recorrido, una neutralización de más de una hora y la posterior modificación del trazado, que finalmente dejó sin paso por Maipú a la competencia.

Con el circuito reducido, la victoria quedó para el representante de la Municipalidad de Godoy Cruz, German Broggi, quien firmó un sólido 1-2 para su equipo. El segundo puesto fue para Facundo Ambrossi, protagonista también de la jornada al imponerse en las dos metas sprint del día.

El pelotón principal arribó a 3 minutos y 35 segundos, con Cristian Moyano destacándose en la cima de la clasificación general, seguido por Nicolas Traico a 21 segundos y Fernando Contreras, quienes completaron los puestos principales de la clasificación.

Lo que viene

La séptima etapa se disputará mañana desde las 15:00, con largada en la plaza principal de Pareditas (departamento de San Carlos). El recorrido atravesará Tunuyán y Tupungato, para finalizar tras 160 kilómetros en el Manzano Histórico, uno de los tramos más exigentes de la competencia.



