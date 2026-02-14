Vuelta Ciclista de Mendoza: Mastrángelo ganó en San Rafael y Navarro lidera la general

Román Mastrángelo se impuso en San Rafael y Navarro sigue líder de la Vuelta Ciclista de Mendoza tras una etapa vibrante y muy convocante.

Román Mastrángelo (Chivilcoy) se quedó con la etapa 2 de image en el recorrido San Rafael – General Alvear – San Rafael (143 km), en una jornada con gran marco de público durante toda la jornada. El podio lo completaron Julián Barrientos (La Pampa) y Maxi Traico.

Vuelta Ciclista de Mendoza En la general, el peruano Roiner Navarro sigue liderando. El mejor Sub23, Leo Estela, quedó a 2m49s. La competencia duró 3h 10m 14s.

Mastrangelo, emocionado tras la victoria: “Hoy es el cumpleaños de mi hija menor. El martes falleció mi mamá; decidí despedirla a la distancia. Gracias a mi equipo y a mi familia. Era la única gran vuelta en la que no había ganado etapa”.

Lo que viene: mañana, etapa 3 desde Luján de Cuyo (calle Boedo) será la largada a las 15hs con llegada en la Cruz del Paramillo. Habrá una meta Sprint en el Acceso Norte y una meta de montaña en el monumento de Canota.



