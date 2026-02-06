La Vuelta Ciclista de Mendoza cumple 50 años y ratifica su lugar histórico en el ciclismo argentino

La Vuelta Ciclista de Mendoza celebra sus 50 años con 10 etapas, recorrido provincial completo y presencia internacional en el calendario del ciclismo.

Un lanzamiento cargado de historia y respaldo institucional Este viernes se realizó el lanzamiento oficial de la Vuelta Ciclista de Mendoza, una de las competencias más emblemáticas del ciclismo nacional, que en 2026 celebra sus 50 años de historia ininterrumpida como patrimonio deportivo y cultural de la provincia.

La presentación contó con la presencia del subsecretario de Deportes de Mendoza, Federico Chiapetta; el presidente de la Asociación Ciclista de Mendoza, Fernando Lanzone; el director de Alto Rendimiento, Mauricio Ginestar; y el comisario general de la prueba, Jorge Morgante, además de autoridades, representantes de equipos y medios de comunicación.

Durante la conferencia se puso en valor el recorrido histórico de la Vuelta Ciclista Mendocina, una competencia que durante cinco décadas atravesó rutas y departamentos de toda la provincia, acompañada por miles de mendocinos y mendocinas que la convirtieron en una verdadera fiesta popular del deporte.

Diez etapas y presencia internacional para una edición especial En esta edición aniversario, la Vuelta Ciclista de Mendoza contará con 10 etapas, que recorrerán distintos puntos estratégicos del territorio provincial, incluyendo el Gran Mendoza, el Valle de Uco, la Zona Este y el Sur provincial. El trazado combinará etapas de montaña, circuitos urbanos y tramos de alta exigencia deportiva.

La competencia reunirá a equipos de Mendoza, de distintas provincias del país y delegaciones internacionales provenientes de Chile, Perú y Brasil, lo que vuelve a posicionar a la Vuelta como una de las pruebas por etapas más importantes y convocantes del ciclismo argentino.



