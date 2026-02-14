Gimnasia no pudo imponerse en Córdoba y cayó 2-1 frente a Talleres
Por la fecha 5, Talleres ganó en el Kempes con los goles de Dávila a los minutos 37 y 67. Módica lo había empatado para Gimnasia a los 44'.
Por la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol 2026, Gimnasia y Esgrima de Mendoza, que venía de vencer como local a Instituto, no pudo mantenerse en la senda de la victoria y cayó este sábado por 2-1 ante Talleres de Córdoba en el Estadio Mario Alberto Kempes.
La T se impuso con un doblete de Valentín Dávila, quien le hizo honor al día se su santo y anotó los primeros dos goles de su carrera como profesional: el primero fue a los 37 minutos del primer tiempo y el segundo fue en el complemento, a los 67'. Agustín Módica había marcado el empate parcial del Lobo a los 44', pero no fue suficiente.
Te Podría Interesar
El gol de Dávila para el 1-0 de Talleres
El juvenil Dávila, quién comenzó en el banco de suplentes e ingresó a los 17 minutos del primer tiempo en lugar de Bruno Barticciotto, conectó una gran volea para abrir el marcador a favor de los locales y convertir su primer gol en Primera División.
El gol de Módica para el empate de Gimnasia
Cuando parecía que el duelo se iría al descanso en ventaja para el Matador, apareció el empate para el Pituco en los pies de Agustín Módica, quien solo debió empujar la pelota al fondo de la red tras un pase de Facundo Lencioni y una gran jugada de Ulises Sánchez.
El encargado de darle la ventaja definitiva a Talleres fue nuevamente Dávila, quien cerró su noche soñada con un buen zapatazo desde afuera del área que se metió en el primer palo del arco defendido por César Rigamonti, de muy floja reacción.
El segundo gol de Dávila para el 2-1 de Talleres
Este triunfo le permitió al elenco cordobés alcanzar los 7 puntos en este Torneo Apertura, para ubicarse en séptimo lugar de la Zona A. Gimnasia, por su parte, cayó a la décima posición con 6 unidades. En la próxima fecha, los dirigidos por Carlos Tevez visitarán a Rosario Central, mientras que los de Ariel Broggi recibirán a su homónimo, Gimnasia de La Plata.
Fuente: NA