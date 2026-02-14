Gimnasia y Esgrima va por un nuevo triunfo de visitante ante Talleres
tiGimnasia visita a Talleres de Córdoba con la ilusión de sumar en la quinta fecha del Apertura 2026 y reafirmar su buen momento deportivo.
Este sábado desde las 19:45, Club de Gimnasia y Esgrima de Mendoza visitará a Talleres de Córdoba por Torneo Apertura 2026. El partido, que se jugará en el estadio Mario Alberto Kempes, será transmitido en vivo y genera expectativa entre los hinchas mensana.
Gimnasia y Esgrima busca un nuevo triunfo de visitante
El equipo dirigido por Ariel Broggi llega con la intención de continuar por la senda del buen juego y sumar puntos importantes desde el inicio del torneo. Las formaciones probables mantienen dudas en algunos sectores del campo, lo que agrega un condimento más de incertidumbre antes del pitazo inicial.
Los Pitucos confían en hacer un gran papel ante un rival difícil como Talleres, mientras se preparan para seguir creciendo en la competencia.
Probables formaciones:
Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, Santiago Fernández, Gabriel Baez; Matías Galarza; Juan Sfoza y Mateo Cáceres; Giovani Baroni; Ronaldo Martínez y Valentín Depietri. DT: Carlos Tevez.
Gimnasia y Esgrima: César Rigamonti; Luciano Paredes, Ezequiel Muñoz, Imanol González, Franco Saavedra; Ulises Sánchez, Nicolás Linares, Julián Ceballos, Nahuel Barboza y Facundo Lencioni; Agustín Módica, Valentino Simoni. DT: Ariel Broggi.
Estadio: Mario Alberto Kempes.
Árbitro: Darío Herrera.
Hora: 19.45.
TV: ESPN Premium.