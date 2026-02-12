El sorprendente dato de Gimnasia y Esgrima que ilusiona de cara al partido con Talleres

Gimnasia y Esgrima se prepara para visitar al equipo cordobés este sábado desde las 19, y un llamativo dato histórico acrecentó las esperanzas en el Lobo.

Sergio Mago Oga, una parte de la historia de Gimnasia y Esgrima y el recordado partido ante Talleres.

Luego del triunfo ante Instituto por 1 a 0, Gimnasia y Esgrima ajusta los detalles para afrontar su próximo compromiso del actual torneo Apertura, que será ante Talleres el sábado desde las 19 en el estadio Mario Alberto Kempes. El encuentro, correspondiente a la quinta fecha, no será uno más para el Lobo, ya que enfrentará a un viejo conocido.

Con el ánimo por las nubes tras la victoria ante la Gloria, que fue la segunda en el certamen, el plantel que conduce Ariel Broggi encara la última parte de la preparación antes del viaje a Córdoba, previsto para este viernes en horas de la tarde.

Ariel Broggi Luego del triunfo ante Instituto, Broggi prepara el equipo que jugará en el Kempes y que podría contar con cambios. De cara al choque contra el elenco de Carlos Tevez, el entrenador del Mensana baraja la posibilidad de realizar modificaciones, principalmente en la zona defensiva con los posibles regresos de Luciano Paredes y Franco Saavedra en lugar de Juan Franco y Matías Recalde.

El sorprendente dato de Gimnasia y Esgrima que ilusiona El Lobo afrontará este sábado un compromiso que cuenta con varios antecedentes, principalmente por la última vez que se vieron las caras, en donde el cuadro mendocino logró el inolvidable ascenso a la Primera Nacional tras superar a Talleres por 1 a 0 con el recordado gol de Sergio Oga.

Gimnasia El primer partido oficial entre ambos se jugó en el viejo Feliciano Gambarte y finalizó 1 a 1. Pero más allá de ese histórico partido, hay un dato que hoy ilusiona al mundo blanquinegro: Gimnasia nunca perdió un partido oficial ante Talleres. Sobre 7 encuentros disputados, entre el Nacional 1970 y el mencionado en 2014, el Mensana y la T disputaron 7 encuentros, con 4 victorias del conjunto del Parque y 3 empates.