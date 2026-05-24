Marcos Acuña sintió una nueva molestia y encendió la alarma en la lista de la Selección rumbo al Mundial

A menos de un mes para el debut de la Selección argentina en el Mundial 2026, una nueva preocupación apareció para Lionel Scaloni tras la final del Apertura en Córdoba.

Marcos Acuña no terminó la final y preocupa su lugar en la lista argentina.

Marcos Acuña volvió a encender las alarmas físicas luego de sentir una molestia en el isquiotibial derecho durante la final entre River Plate y Belgrano en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

El lateral izquierdo llegó al límite físico al encuentro decisivo. Días atrás, en el partido frente a Rosario Central, ya había sufrido una molestia muscular en la misma zona y apenas pudo disputar 30 minutos antes de salir reemplazado.

Marcos Acuña volvió a sentir dolor en el isquiotibial y hay alarma en la Selección Preocupación en River y Scaloni por la nueva lesión que sufrió Acuña Acuña duró 70 minutos ante Belgrano y crece la preocupación rumbo al Mundial. ESPN

A pesar de eso, el defensor decidió jugar la final y hasta ese momento venía teniendo un sólido rendimiento. Sin embargo, a los 70 minutos pidió el cambio y dejó su lugar a Germán Pezzella, mientras Lautaro Rivero pasó a ocupar el lateral izquierdo.

Las cámaras mostraron a Acuña sentado en el banco de suplentes con evidente preocupación, especialmente porque todavía mantiene chances de integrar la lista definitiva de Lionel Scaloni para el Copa Mundial de la FIFA 2026.