Los despiadados memes de otra histórica derrota de River ante Belgrano, esta vez en la final del Torneo Apertura

El fútbol argentino tiene nuevo campeón. Belgrano de Córdoba volvió a ser verdugo de River como en aquella Promoción de 2011, le dio vuelta la final en una ráfaga y se consagró campeón del Torneo Apertura 2026, el primer título de su historia en Primera División.
El equipo de Eduardo Coudet supo estar 1-0 y 2-1 arriba en el marcador, pero un doblete de Uvita Fernández -con un polémico penal de por medio- le dio el triunfo por 3-2 al Pirata en el Mario Alberto Kempes. Y claro, no tardaron en aparecer los típicos memes que invadieron las redes sociales. Acá, los mejores.
Los mejores memes de la final que Belgrano le ganó a River en Córdoba
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