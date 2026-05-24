Las mejores fotos de la final del Torneo Apertura entre River y Belgrano

River y Belgrano se enfrentaron en el Kempes para definir al campeón del Torneo Apertura. En MDZ te mostramos las mejores imágenes y los momentos más destacados de una final cargada de emoción, color y clima de definición dentro y fuera de la cancha.
En un encuentro de emociones cambiantes, el Pirata logró sobreponerse dos veces y terminó imponiéndose al Millonario por 3 a 2. El gran héroe de la jornada fue Uvita Fernández, que anotó dos goles para que Belgrano grite campeón.
Final Torneo Apertura 2026 River vs Belgrano
Joaquín Freitas, de River, disputa el balón con Emiliano Rigoni, mediocampista de Belgrano.
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Gol de Galván para River
Galván anotó el tanto que ponía al Millonario parcialmente arriba en el marcador.
Fotobaires
Galván festejo
Galván festeja lo que era el 2 a 1 transitorio.
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Uvita Fernández anotó el 2 a 2 que le devolvía la ilusión a Belgrano
Uvita Fernández anotó el 2 a 2 que le devolvía la ilusión a Belgrano.
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Belgrano campeón
Uvita Fernández convirtió un doblete y se convirtió en el gran héroe del primer título de Belgrano en la historia.
EFE
Eduardo Coudet vs Belgrano (2)
Eduardo Coudet explotó en la final y una explosiva frase al árbitro quedó en el centro de la escena.
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river fue hasta el final, pero el título se quedaría en Córdoba
River fue hasta el final, pero no podría llegar a la igualdad y el título se quedó en Córdoba.
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belgrano
Belgrano hizo historia, venció a River y gritó campeón.
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