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Las mejores fotos de la final del Torneo Apertura entre River y Belgrano

River Plate y Belgrano se enfrentan en Córdoba para definir al flamante campeón del fútbol argentino en una final apasionante. Las mejores imágenes.

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River y Belgrano juegan la final del Torneo Apertura en el Mario Alberto Kempes de Córdoba.&nbsp;

River y Belgrano juegan la final del Torneo Apertura en el Mario Alberto Kempes de Córdoba. 

EFE

River y Belgrano se enfrentaron en el Kempes para definir al campeón del Torneo Apertura. En MDZ te mostramos las mejores imágenes y los momentos más destacados de una final cargada de emoción, color y clima de definición dentro y fuera de la cancha.

En un encuentro de emociones cambiantes, el Pirata logró sobreponerse dos veces y terminó imponiéndose al Millonario por 3 a 2. El gran héroe de la jornada fue Uvita Fernández, que anotó dos goles para que Belgrano grite campeón.

Las mejores fotos de la final del Apertura entre River y Belgrano

River 1
Miles de hinchas millonarios coparon C&oacute;rdoba.

Miles de hinchas millonarios coparon Córdoba.

Belgrano 2
Los hinchas de Belgrano le pusieron color a la final

Los hinchas de Belgrano le pusieron color a la final

River vs Belgrano
La final fue disputada hasta la &uacute;ltima pelota.

La final fue disputada hasta la última pelota.

Gol de River
Colidio fue la carta de ataque m&aacute;s importante de River.

Colidio fue la carta de ataque más importante de River.

Festejo gol de Colidio
Colidio adelant&oacute; a River

Colidio adelantó a River

Festejo gol de Belgrano

Final Torneo Apertura 2026 River vs Belgrano
Joaqu&iacute;n Freitas, de River, disputa el bal&oacute;n con Emiliano Rigoni, mediocampista de Belgrano.

Joaquín Freitas, de River, disputa el balón con Emiliano Rigoni, mediocampista de Belgrano.

Gol de Galván para River
Galv&aacute;n anot&oacute; el tanto que pon&iacute;a al Millonario parcialmente arriba en el marcador.

Galván anotó el tanto que ponía al Millonario parcialmente arriba en el marcador.

Galván festejo
Galv&aacute;n festeja lo que era el 2 a 1 transitorio.

Galván festeja lo que era el 2 a 1 transitorio.

Uvita Fernández anotó el 2 a 2 que le devolvía la ilusión a Belgrano
Uvita Fern&aacute;ndez anot&oacute; el 2 a 2 que le devolv&iacute;a la ilusi&oacute;n a Belgrano.

Uvita Fernández anotó el 2 a 2 que le devolvía la ilusión a Belgrano.

Belgrano campeón
Uvita Fern&aacute;ndez convirti&oacute; un doblete y se convirti&oacute; en el gran h&eacute;roe del primer t&iacute;tulo de Belgrano en la historia.&nbsp;

Uvita Fernández convirtió un doblete y se convirtió en el gran héroe del primer título de Belgrano en la historia.

Eduardo Coudet vs Belgrano (2)
Eduardo Coudet explot&oacute; en la final y una explosiva frase al &aacute;rbitro qued&oacute; en el centro de la escena.&nbsp;

Eduardo Coudet explotó en la final y una explosiva frase al árbitro quedó en el centro de la escena.

river fue hasta el final, pero el título se quedaría en Córdoba
River fue hasta el final, pero no podr&iacute;a llegar a la igualdad y el t&iacute;tulo se qued&oacute; en C&oacute;rdoba.

River fue hasta el final, pero no podría llegar a la igualdad y el título se quedó en Córdoba.

belgrano
Belgrano hizo historia, venci&oacute; a River y grit&oacute; campe&oacute;n.

Belgrano hizo historia, venció a River y gritó campeón.

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