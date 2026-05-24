Video: el impresionante recibimiento a River y Belgrano en la previa de la final del Torneo Apertura
El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Mario Alberto Kempes de la Ciudad de Córdoba.
Los hinchas de River y Belgrano de Córdoba protagonizaron un impresionante recibimiento para sus jugadores en la previa de la final del Torneo Apertura.
El encuentro que define al nuevo campeón del fútbol argentino se lleva a cabo en el Estadio Mario Alberto Kempes de la Ciudad de Córdoba.
El tremendo recibimiento de los hinchas de River y Belgrano
Con el trofeo ubicado en el centro del campo y ante un marco imponente, los jugadores del Millonario y el Pirata saltaron al terreno de juego para definir al nuevo campeón. Las tribunas, colmadas por ambas parcialidades, aportaron un colorido espectacular con banderas, papeles y un recibimiento que estuvo a la altura de una final.
Fuente: NA