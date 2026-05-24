Video: el impresionante recibimiento a River y Belgrano en la previa de la final del Torneo Apertura

Los hinchas de River y Belgrano de Córdoba protagonizaron un impresionante recibimiento para sus jugadores en la previa de la final del Torneo Apertura .

El encuentro que define al nuevo campeón del fútbol argentino se lleva a cabo en el Estadio Mario Alberto Kempes de la Ciudad de Córdoba.

El tremendo recibimiento de los hinchas de River y Belgrano

El tremendo recibimiento a River y Belgrano El tremendo recibimiento a River y Belgrano ESPN

Con el trofeo ubicado en el centro del campo y ante un marco imponente, los jugadores del Millonario y el Pirata saltaron al terreno de juego para definir al nuevo campeón. Las tribunas, colmadas por ambas parcialidades, aportaron un colorido espectacular con banderas, papeles y un recibimiento que estuvo a la altura de una final.