River y Belgrano definen el Torneo Apertura: hora, TV y todo lo que hay que saber de la gran final

River Plate y Belgrano de Córdoba se enfrentarán este domingo en la final del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol, en un partido que definirá al nuevo campeón del fútbol argentino. El encuentro se disputará desde las 15:30 en el estadio Mario Alberto Kempes, escenario que contará con más de 57 mil espectadores.

El partido será transmitido por ESPN Premium y TNT Sports Premium, mientras que Yael Falcón Pérez fue designado como árbitro principal. En el VAR estará Leandro Rey Hilfer para asistir en las jugadas determinantes del encuentro.

River llega a esta definición luego de superar 1-0 a Rosario Central en semifinales gracias a un gol de penal convertido por Facundo Colidio. El conjunto dirigido por Eduardo Coudet intentará conquistar su título número 39 en la máxima categoría del fútbol argentino.

Rival confirmado para la final del Torneo Apertura 2026 Vamos todos unidos #VamosRiver pic.twitter.com/lukRLeDCEV

La clasificación ante Rosario Central dejó varias complicaciones físicas para River . Gonzalo Montiel, Aníbal Moreno, Sebastián Driussi y Matías Viña sufrieron diferentes lesiones y no estarán disponibles para la final en Córdoba.

Ante este panorama, el cuerpo técnico apostaría por los ingresos de Fabrizio Bustos, el juvenil Lucas Silva y Joaquín Freitas para cubrir las ausencias en un partido decisivo.

En las rondas anteriores de los playoffs, River había eliminado con dificultad a San Lorenzo en la tanda de penales y luego derrotó 2-0 a Gimnasia y Esgrima La Plata en cuartos de final. En semis, avanzó tras dejar a Rosario Central en el camino.

river plate River Plate, uno de los finalistas del Torneo Apertura. X @RiverPlate

Belgrano quiere coronar una campaña histórica

Belgrano, por su parte, aparece como una de las grandes sorpresas del campeonato. El equipo cordobés terminó quinto en la Zona B y fue creciendo en los playoffs hasta meterse en la definición por el título.

Los dirigidos por Ricardo Zielinski eliminaron primero a Talleres en el clásico cordobés y luego vencieron con autoridad a Unión de Santa Fe en los cuartos de final.

La clasificación más sufrida llegó en semifinales frente a Argentinos Juniors. El “Pirata” consiguió empatar el partido en el último minuto y terminó avanzando en la definición por penales luego de haber estado muy cerca de la eliminación.

Formación Belgranod e Córdoba Apertura 2026 Belgrano hizo una gran campaña en el Apertura. Archivo

Un antecedente que todavía sigue presente

El cruce entre River y Belgrano inevitablemente remite a uno de los episodios más recordados del fútbol argentino: la promoción de 2011 en la que el conjunto cordobés provocó el descenso del “Millonario” a la B Nacional.

Ahora, más de una década después, ambos volverán a enfrentarse en un partido decisivo, aunque esta vez con un título de Primera División en juego.

Mientras River buscará seguir ampliando su historial de campeonatos locales, Belgrano intentará conseguir el primer título de liga de su historia y cerrar una campaña que ya quedó marcada entre las más importantes del club.

Posibles formaciones

River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Lucas Silva, Fausto Vera, Juan Cruz Meza, Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

Belgrano (Cba.): Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López o Agustín Falcón, Adrián Spörle; Santiago Longo, Adrián Sánchez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Francisco González Metili; Lucas Passerini. DT: Ricadro Zielinski.