El emotivo mensaje de Yassine Bounou a Franco Armani tras confirmarse su salida de River

Pese a la derrota y eliminación de Marruecos ante Francia en cuartos de final del Mundial 2026, Yassine Bounou volvió a brillar bajo los tres palos y fue el gran responsable, con un penal atajado y varias tapadas que evitaron que los galos se pusieran arriba en el marcador en el primer tiempo y el trámite terminara en goleada.

El exarquero del Sevilla, hoy en el Al-Hilal de Arabia Saudita, tiene una profunda conexión con el fútbol argentino por su fuerte y confeso fanatismo por River Plate. Hasta llegó a ponerle Ariel de nombre a su perro en homenaje al Burrito Ortega. En ese sentido, tuvo una nueva oportunidad de dedicarle unas palabras al club de sus amores.

El mensaje de Yassine Bounou a Franco Armani TyC Sports Más específicamente, el 1 marroquí le dejó un sentido mensaje de despedida a Franco Armani, quien dejará de jugar en el Millonario después de 8 años y medio para volver a Atlético Nacional de Medellín. Así lo hizo luego del partido al ser interceptado por el micrófono de TyC Sports.

"Franco, te felicito mucho por toda tu trayectoria en River. Sinceramente, me mociona mucho hablar de vos porque viví momentos increíbles viéndote atajar en River. Con seguridad sos uno de los arqueros más importantes en la historia del club. Te deseo lo mejor en tu próxima etapa", apuntó en su español con una clara tonada rioplatense.