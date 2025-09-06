El guiño de Yassine Bounou a Franco Armani por los penales atajados en River: "Estoy muy contento por él porque..."

Yassine Bounou habló sobre el buen presente de Armani en River. Además, le dedicó unas palabras a Messi por su último partido en Argentina con la Selección.

Yassine Bounou es uno de los arqueros más destacados del mundo en el último tiempo. Un poco lejos de los principales focos por estar atajando en el Al-Hilal de Arabia Saudita, cada vez que participa de una competencia internacional importante logra dar la nota, como en el Mundial de Qatar 2022 o el Mundial de Clubes 2025.

Hace algunos años confesó ser un seguidor del fútbol argentino y profesar un fuerte fanatismo por River Plate, club al que le ha hecho numerosos guiños cada vez que tuvo oportunidad. El marroquí sigue en el día a día al club de Núñez y está al tanto de los últimos resultados del equipo en las distintas competencias.

El guiño de Yassine Bounou a Franco Armani

En ese sentido, este viernes, luego de clasificar con Marruecos al Mundial 2026, fue abordado por el micrófono de Olé y le preguntaron por las recientes victorias del Millonario y, más específicamente, por las actuaciones de Franco Armani, quien se vistió de héroe en las definiciones por penales contra Libertad por Libertadores y Unión por Copa Argentina.

"Estoy muy contento por él porque fue muy decisivo en estos últimos partidos. Y los penales siempre influye el factor suerte. El fútbol es así", respondió contento Bounou, quien además de ser un gran arquero en general, es de los mejores del mundo para defender los tres palos en definiciones desde los doce pasos.