La confesión de Franco Armani sobre lo que piensa de las definiciones por penales: "No es suerte, es un..."

Después de ser el héroe de River en las copas, Franco Armani habló de su notable mejoría en los penales y explicó cómo repercutió eso en el equipo.

Las últimas semanas están siendo de las más influyentes para Franco Armani en River. Y es el que arquero, que no para de batir récords con la Banda a sus 38 años, logró sacarse de encima el único déficit por el que muchas veces fue el principal foco de las críticas: los penales.

En siete días, el Pulpo salvó al Millonario de la catástrofe y se vistió de héroe en las definiciones ante Libertad por la Libertadores (tapó un penal) y Unión en la Copa Argentina (desvió otros dos) para meter al equipo de Marcelo Gallardo en los cuartos de final de ambos torneos. En charla con SportsCenter, el campeón del mundo dio detalles de las claves para su notable mejoría.

La nueva mirada de Franco Armani en los penales, el gran déficit que logró corregir en River "Tenemos un análisis previo. Por ahí diez penales de cada posible pateador del rival. Está estudiado, tenemos el entrenador de arqueros que nos pasa el informe y los otros arqueros (Jeremías Ledesma) dan su punto de vista. Después es tener mucha confianza en uno mismo y actitud. Observar la carrera cuando va a patear, la postura del ejecutante", explicó Armani desde la 12° Cena Solidaria de la Fundación River.

A su vez, el 1 remarcó que los penales no son cuestión de azar y dejó una sentencia mucho más precisa: "En ese momento es jugársela con lo que uno piensa. Cuando hay tandas mucha gente dice que es suerte. No es suerte, es un juego mental entre el arquero y el pateador".

La explicación de Franco Armani sobre las definiciones por penales. La explicación de Franco Armani sobre las definiciones por penales. Video: SportsCenter