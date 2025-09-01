El llamativo rótulo que Maxi Salas le puso al cruce de River ante Racing en Copa Argentina: "Es un partido..."

pEl cruce entre River Plate y Racing Club por los cuartos de final de la Copa Argentina todavía no tiene fecha confirmada ni sede definida, pero ya genera expectativa en el fútbol argentino. Buena parte del atractivo está puesto en la figura de Maximiliano Salas , quien cambió Avellaneda por Núñez en el último mercado de pases.

El delantero, que se convirtió en uno de los puntos más altos del equipo de Marcelo Gallardo en el triunfo reciente frente a San Martín de San Juan, donde marcó su segundo gol con un zurdazo impecable , no esquivó la consulta sobre el choque ante su exequipo. Y lo hizo con un mensaje sereno.

“Estoy tranquilo, es un partido más. El que gana, pasa a semis. Lo veo así, como un partido más. Dejé todo allá, ahora estoy enfocado acá”, aseguró el delantero en diálogo con ESPN.

Aunque Salas intente desdramatizar, la historia tiene otro costado. En Racing, los hinchas ya comenzaron a dejarle mensajes poco amistosos en redes sociales y no será sorpresa un recibimiento cargado de tensión si finalmente el encuentro se disputa con público de ambas parcialidades. La calma que muestra el futbolista es lo que en Avellaneda buscarán alterar.

La tensión con Racing y los ecos de su pase

El traspaso del delantero dejó heridas abiertas entre los clubes. River pagó la cláusula de rescisión de 8 millones de euros, lo que provocó la molestia de la dirigencia académica. La polémica incluso se trasladó al plano institucional: Diego Milito, que había estrechado lazos con la dirigencia de Núñez meses atrás, pasó a cuestionar duramente la operación.

Desde River, la respuesta fue categórica. “Nunca le dijimos que no íbamos a ejecutar la cláusula de Salas... Nosotros siempre dijimos que queríamos evitar una situación así y para eso había que sentarse a conversar y nunca logramos ese puente”, explicó en su momento Stéfano Di Carlo, secretario general del club y candidato a presidente.

Y fue más allá con una frase tajante: “Cuando ocurre la ejecución, no te tenés que enojar con River sino con vos mismo... Ese contrato que tenés hace que a vos te conforme ese monto que estableciste en el contrato que firmaste”.

En ese contexto, Salas prefiere bajarle el tono a la polémica y enfocarse en su presente en River. Aunque sin dudas su presencia no pasará desapercibida en el partido "del morbo" contra Racing.