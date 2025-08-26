Disconforme, Gallardo mete mano y River podría estrenar un tridente ofensivo inédito ante Unión en Copa Argentina

River dejó escapar dos puntos en su visita a Lanús y el Muñeco no ocultó su fastidio. Se vienen cambios para el duelo en Mendoza.

Gallardo, molesto por el empate frente a Lanús, evalúa fuertes cambios para enfrentar a Unión en Mendoza.

River Plate se marchó de Lanús con un fuerte sabor amargo. El equipo de Marcelo Gallardo ganaba frente al Granate, pero en los últimos minutos se lo igualaron y la reacción del entrenador fue contundente: no solo mostró su enojo en la cancha, sino que además suspendió la conferencia de prensa, evidentemente decepcionado.

Más allá del resultado, al Muñeco se lo vio molesto por la falta de funcionamiento colectivo y el bajo rendimiento de los volantes, un déficit que viene repitiéndose en el semestre. Con la excepción de Giuliano Galoppo, ninguno de los mediocampistas suplentes logró convencer para ganarse un lugar.

Una delantera inédita para la Copa Argentina Gallardo ya piensa en cambios de peso para el cruce por Copa Argentina ante Unión en Mendoza. La gran novedad sería el estreno de un tridente ofensivo inédito conformado por Maximiliano Salas, Sebastián Driussi y Facundo Colidio, una delantera que hasta ahora no pudo coincidir por lesiones y rotaciones.

La lógica indica que Salas y Colidio se muevan por los costados, mientras Driussi asuma el rol de centroatacante o falso 9, con capacidad para retroceder y generar juego. El probable once incluiría a Armani; Montiel, Martínez Quarta, Paulo Díaz, Acuña; Nacho Fernández, Enzo Pérez, Galoppo; Salas, Driussi y Colidio.

Maximiliano Matador Salas Maximiliano Salas sería parte de la delantera "inédita" de River para el partido de Copa Argentina. FotoBaires Gallardo busca que el golpe del empate sobre la hora ante Lanús sirva de punto de inflexión: el DT quiere más intensidad y no está dispuesto a que su equipo vuelva a repetir un cierre tan frustrante.